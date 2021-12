Alec Baldwin estalla contra periodista tras preguntarle si apretó el gatillo en tragedia de "Rust"

ESTADOS UNIDOS.- El pasado 21 de octubre ocurrió una terrible tragedia durante el rodaje de la película "Rust", en donde el protagonista Alec Baldwin disparó un arma de utilería que contaba con una bala real y que dio directamente a la directoria de fotografía Halyna Hutchins, quien perdió la vida mientras era trasladada de emergencia al hospital.

Desde entonces, han surgido varías teorías sobre la presencia de un arma real en un set de grabación, ya que presuntamente nadie sabía la presencia de ésta, por lo que el accidente tomó por sorpresa a todos los presentes, sobre todo al actor que fue considerado el culpable de la muerte de Hutchins y de la herida de Joel Souza.

Sin embargo, Alec Baldwin otorgó la primera entrevista exclusiva en donde admitió que todo le ha provocado una depresión y un shock inimaginable, además de expresar que él no quería que nada de esto ocurriera, pues la directora de fotografía era su amiga y una persona muy querida para él y para todo el equipo de grabación.

Ahora, el actor se enfrentó a Jon Levine, periodista del tabloide de New York Post, quien se presentó fuera de su casa en el vecindario Upper East Side de Manhattan para cuestionarle, de manera agresiva, si había apretado el gatillo intencionalmente para quitarle la vida a Halyna Hutchins, lo que provocó el enojo del famoso.

El propio comunicador compartió el momento en un video que publicó en su cuenta personal de Twitter, en donde también aparece la esposa del actor, Hilaria.

Como parte de la grabación, se escucha a Jon Levine preguntarle a Baldwin por qué se encuentra en Nueva York, mientras que la esposa de la celebridad le pide que se vaya de manera amable mientras lo graba con su celular, pero el periodista hace caso omiso y continúa preguntando quién vive en la casa a la que quiere acceder la pareja.

Es entonces cuando Alec se da la vuelta y se dirige al reportero para comentarle que se encuentra en una propiedad privada, esto mientras su mujer lo retiene para evitar que un terrible conflicto ocurra, pues Baldwin se muestra molesto ante las preguntas del periodista.

Finalmente, el actor y su esposa entran al domicilio, pero Levine decide preguntar "¿Realmente no apretó el gatillo?", pero sin obtener respuesta por parte de la celebridad, quien decide entrar a la casa y cerrar la puerta.



Algunos de los usuarios se mostraron en contra del periodista, pues escribió en la publicación que "Se encontró con Alec Baldwin en Upper East Side", a lo que muchos respondieron que en realidad fue a acosarlo afuera del domicilio.

"Hay que corregir tu encabezado, acosaste a Alec Baldwin en Upper East Side", "No me agradan las acciones de Alec, creo que es responsable de la tragedia, pero esto es acoso, no periodismo. Tu video es desagradable", "Pudiste haberte ido y haber dejado al hombre solo", "Esto no es encontrarte con alguien, esto es acosarlo. Imagínate no solo hacerlo, sino también sentirse tan orgulloso de publicarlo, es desagradable", "Esto es terrible, no hay razón válida para perseguir celebridades, esto es invasión de la privacidad", fueron tan solo algunas de las respuestas.