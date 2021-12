Alec Baldwin dice que no disparó el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins en un rodaje

Alec Baldwin declaró que no apretó el gatillo del arma que hirió de muerte a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de su película Rust.

La estrella hizo la afirmación en su primera entrevista desde el mortal incidente en octubre.

"El gatillo no fue apretado. Yo no apreté el gatillo (...) Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca", le dijo el actor al periodista George Stephanopoulos, del medio estadounidense ABC News, según un adelanto publicado este miércoles.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: "I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn't even supposed to be on the property."



