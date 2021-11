Alec Baldwin recibe fuertes críticas por parte de Donald Trump por incidente en el set de "Rust"

ESTADOS UNIDOS.- Tras la terrible tragedia que ocurrió en el set de grabación de "Rust" donde el actor Alec Baldwin le disparó accidentalmente a Halyna Hutchins y le quitó la vida, varias celebridades, fans y familiares del histrión se han pronunciado al respecto y la mayoría de opiniones defienden al famoso por suponer que se trató de una negligencia de la persona encargada de revisar la pistola utilizada.

Sin embargo, también hay quienes se han expresado en contra del actor y han declarado que no se trató de ningún accidente, tal fue el caso del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Baldwin disparó intencionalmente a la directoria de fotografía en el set de grabación.

Fue durante su participación en el programa de radio estadounidense de Christ Stigall, en donde aprovechó su participación para hablar sobre la situación que sigue causando controversia en los medios y en el público. Y Trump comentó que le parecía bastante extraño que el arma estuviera cargada, por lo que insinuó que Alec fue quien la cargó.

En mi opinión, él tuvo algo que ver con eso. Cuando tomas un arma, esté cargada o no, apuntas a alguien que ni siquiera está en la película y aprietas el gatillo, y ahora está muerta...“, expresó el ex presidente.

Para reafirmar su opinión, el ex jefe de Estado también criticó el comportamiento de Alec Baldwin ante la prensa:Lo miré durante años. Se involucra en peleas con reporteros. Quiero decir: todo lo que hace es propio de un tipo volátil. Está loco“, aseguró.

Además, Trump hizo referencia a las imitaciones qe hizo Baldwin de él en el show de comedia "Saturday Night Live", y exclamó que el actor era terrible para imitarlo, lo que sorprendió a los radioescuchas, pues no era parte del tema.

Aunque, al continuar sobre los sucesos que ocurrieron a finales de octubre cuando Halyna Hutchins perdió la vida y Joel Souza fue gravemente herido, Donald Trump comentó que Alec Baldwin no es una persona capacitada ni mentalmente estable, pues asegura que no debió apuntarle a una persona para luego apretar el gatillo. Y para finalizar dijo que, lo más correcto hubiera sido apuntar al aire.

Si me entregaran un arma, nunca apuntaría a alguien y dispararía, ya sabes. No me importa revisar el arma. Te dan un arma que no vas a apuntar a nadie“, continuó Trump.

Ante estas fuertes declaraciones, el presente sábado el actor publicó en su cuenta de Instagram una publicación de un artículo periodístico de The Wrap que contiene el título "Trump lanza una afirmación temeraria de que Alec Baldwin disparó intencionalmente a la directora de fotografía de 'Rust'", pero no agregó ninguna descripción.

Los comentarios destacaron por defender al actor y expresar que Donald Trump no debería recibir ese tipo de publicidad, por lo que recomendaron a Baldwin a borrar la imagen y no escuchar los comentarios negativos de personas que no conocen los hechos.