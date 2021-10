Alec Baldwin: cómo fue el accidente en el que murió el actor Brandon Lee durante un rodaje en 1993

El día que murió Brandon Lee la ficción se convirtió en tragedia.

Era el 30 de marzo de 1993 y el joven actor estadounidense, especialista como su padre, Bruce Lee, en filmes de acción y de artes marciales, estaba rodando secuencias de la película "El Cuervo", basada en el comic del mismo nombre.

En una de las escenas que grababan esa noche, el personaje de Lee debía entrar en un apartamento y descubrir que su novia estaba siendo golpeada y violada por cuatro pandilleros, uno de los cuales -interpretado por el actor Michael Massee- debía dispararle a corta distancia -con un revolver cargado con balas de fogueo- y matarlo.

La filmación de la escena transcurrió según lo previsto, pero al final de la misma se hizo evidente que algo había fallado, pues Lee nunca se levantó del piso. Estaba herido de muerte.

Doce horas más tarde, el joven actor fallecía en un hospital.

Desde el fallecimiento de Lee en 1993, la industria cinematográfica en Estados Unidos no había sufrido un accidente mortal con arma de fuego hasta el incidente ocurrido este jueves en el cual el actor Alec Baldwin mató de forma accidental a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película de vaqueros Rust.

Este viernes, Shannon Lee, la hermana de Brandon, emitió un comunicado por Twitter tras conocer el incidente fatal en el que falleció Hutchins.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period.