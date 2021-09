¿Ale Capetillo dejará YoTube?

ESPAÑA.- Alejandra Capetillo es hija de los famosos Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, quienes forman una de las familias más queridas del espectáculo, sin embargo la joven ha robado la atención de sus seguidores por medio de sus redes sociales.

Desde hace un tiempo Ale y su hermana Ana Pau Capetillo decidieron hacer un canal de YouTube, donde hablan desde su vida personal hasta algunos consejos de belleza, en poco tiempo lograron tener miles de fanáticos en la plataforma.

Pero recientemente Alejandra tuvo que regresar a España a trabajar con una reconocida marca y a seguir con sus estudios universitarios, lo que impide un poco estar grabando para el reconocido canal y mucho menos poder hacerlo a lado de su familia.

Al parecer la ‘influencer’ recibió “reclamos” por parte de sus seguidore sal estar tan ausente de la plataforma que le han pedido explicaciones, por lo que sin dudarlo apareció en las historias de Instagram dando sus razones de lo que estaba sucediendo.

He estado ausente en YouTube, tengo que hacer algún video hablando de esto,pero es que de verdad no pensé que fuera tan casado y difícil organizarme, se que eventualmente me voy a acoplar y a organizarme y tener una rutina, antes se me pasaban los días volando trabajando ahora ir a la universidad” comentó la joven.