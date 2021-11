Adele rompe en llanto durante su concierto al contar con un visitante especial

REINO UNIDO.- Adele sigue siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo luego de su más reciente lanzamiento de su álbum 30, además de haberle pedido a Spotify que retirara la función de reproducción aleatoria en su disco para que los usuarios disfruten de sus canciones en el orden en el que fueron publicados.

Y ahora, un nuevo video está conmoviendo a todos los fans de la cantante británica luego de que llorara durante su concierto íntimo en Londres pregrabado y transmitido por ITV, "Una audiencia con Adele", el cual se emitió en el Reino Unido el pasado sábado por la noche.

Adele se conmovió hasta las lágrimas al encontrarse con una persona que la marcó en su infancia y, según expresó la famosa, "le cambió la vida". Dicho reencuentro se dio de manera inesperada, por lo que la intérprete se impresionó demasiado y no pudo contener la alegría y nostalgia que esto le causo.

Durante el concierto, la cantante fue cuestionada por Emma Thompson, quien le preguntó si había alguien en su vida que la había apoyado y protegido de todos los obstáculos y que la inspiraron a seguir adelante, fue entonces cuando Adelene recordó a su maestra de la niñez, la profesora McDonald.

A pesar de que fue alguien que la marcó para siempre, agregó que no mantuvo contacto con ella luego de que la maestra dejara de enseñar en donde la famosa tomaba clases: “Sólo estuvo un año, pero logró que amara la literatura. Yo siempre he estado obsesionada con el Inglés y, obviamente, ahora escribo mis letras. Pero también hacía baile callejero, y eso no.. eso me ayudó demasiado como para unirme (...) Ella era tan jodidamente cool”.

Para dejar en claro lo mucho que la apreciaba, Adele recordó los buenos momentos que vivieron durante su infancia y recalcó que Miss McDonald "era tan asombrosa. Hacía que nos importara y nosotros sabíamos que a ella le importábamos nosotros, cosas como esas".

Después de las tiernas palabras para su profesora, la intérprete de "Easy on me" se mostró sorprendida al percatarse de que la profesora se encontraba dentro de los presentes y no pudo evitar mostrar su alegría al verla entre el público. “Eres increíble, preciosa, ¡hola, cariño!”, expresó con alegría.

Captura de video

Tanta fue su sorpresa y emoción que Adele rompió en llanto y corrió inmediatamente a abrazarla y decirle que no tenía idea de que estaría ahí, a lo que la docente respondió: "No, está bien, se supone que sería una sorpresa", además de dejarle en claro que estaba muy orgullosa de ella.

Para saber qué había sido de su profesora, la cantante le preguntó sobre su ocupación y si seguía dando clases, pero McDonald aclaró que, por el momento, se dedica a cuidar de sus hijos, quienes la acompañaron al concierto. “No llores, gracias, muchas gracias por acordarte de mí”, expresó su ex maestra.

Captura de video

Adele continuó diciendo que de verdad le había cambiado la vida y que dejó una marca en ella muy fuerte, además le pidió que estuviera en contacto con ella para después despedirse del escenario con un fuerte abrazo.

Luego de la emoción, sorpresa y muchas lágrimas, la celebridad británica tuvo que retirarse del escenario para retocar su maquillaje, pues evidentemente se había dañado luego de haber llorado por el reencuentro tan maravilloso que la llenó de nostalgia.