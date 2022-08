Adame investiga a Gustavo Adolfo Infante “La televisión mexicana no puede está en manos de un tipo como él”

Alfredo Adame estuvo como invitado en el programa de “Chismorreo”, fue aquí donde reveló cosas sobre su investigación en contra de Gustavo Adolfo Infante.

“Yo y mis compañeros actores estamos hartos de que nuestra vida, nombre y prestigio anden en la boca de un mitómano, mentiroso, alcohólico, drogadicto, un asco de persona. ¡Ya estamos hartos! El señor Enrique Guzmán ya está acusando, el señor Sergio Mayer, la señora Gabriela Spanic… Ya hay una cofradía donde se va a amalgamar todo, vamos a denunciar en conjunto”.

En esta entrevista también dijo que la finalidad de esta denuncia en contra de Adolfo Infante no era meterlo a la cárcel, ni humillarlo sino más bien botarlo de la televisión de una vez.

“La televisión mexicana no puede estar en manos de un tipo como éste; no hay nada más peligroso para un país que un mitómano que lo primero que hace es darles la píldora a los actores y luego darles la puñalada con tal de obtener un cerdo punto de rating”, agregó el conductor.

Les recordó que antes se llevaban bien y que hasta incluso Adolfo Infante era quien le pedía que le diera “rafting”, ya que dijo “el que más rafting le dio fui yo”. Hizo saber que su amistad se terminó en el momento que empezó a atacar, dijo que había llevado a su hijo con el fin de que dijera que el es homofobico y que es un mal padre “Eso lo provocó Gustavo, lo llevó al programa junto con la mamá manipulado y ahí me enchilé yo”.

En el mismo programa, Alfredo Adame presentó a un investigador, Juan Bermúdez, con quien se encuentra trabajando para recabar toda información en contra de este conductor de espectáculos.

“Es el mejor investigador policíaco que hay en México, es reconocido internacionalmente por todo esto. Cuando empezó la bronca muy fuerte, me llamó Juan y me dijo ‘Tengo datos de que este cuate no es periodista’. No tiene una cédula profesional, no está en los registros de profesiones”.