Alfredo Adame reveló cuál será su última petición y lista de sus herederos

Ciudad de México.- Alfredo Adame sigue dando de qué hablar por la difícil relación que mantiene con su familia, en especial sus hijos.

El actor de nuevo menospreció a sus descendientes, a pesar de que semanas atrás habló de su interés por reconciliarse con ellos.

Durante su más reciente encuentro con los medios de comunicación manifestó que no forman parte de su testamento y de todos sus bienes.

Alfredo Adame ya designó a sus herederos

Además reveló que ya realizó los trámites para designar a las personas que obtendrán su herencia cuando fallezca.

“Ya está hecho el testamento y la dueña y heredera de todos mis bienes son Vanessa Adame Castillo, María José y Santiago Ruiz Adame”, dijo el también actor.

Al ser cuestionado cómo deseaba que fuera su despedida de este mundo, Alfredo detalló: “El día que me muera no va a entrar nadie, no va a entrar nadie más que mi hija Vanessa, mis nietos y mis muy cercanos”.

Ya tiene el texto de su epitafio

Incluso, el artista de 64 años confesó lo que le gustaría que diga “su epitafio”. “Pues que chi… ya sabes… no, va a decir cosas muy bonitas, aquí yace uno que sí tiene huev…”.

Foto: Agencia México

Por otra parte, al recordar la relación sentimental que protagonizó con Magaly Chávez, pero que terminó por diferencias irreconciliables. Adame no perdió la oportunidad de pronunciarse ante la noticia de que su ex fue captada con Carlos Trejo formando el inicio de una amistad.

“Yo la corté, acuérdate que cuando yo me enteré de todo lo de su novio Pablo Mendizábal y de todo lo que había sucedido antes de irnos, me fui con mis reservas […] ya pasó por Mendizábal, pues ahora que pase por Trejo y que siga con su novio de Pachuca”, comentó.

Finalmente, Alfredo Adame reveló que Magaly le mintió con respecto a su edad cuando se conocieron.

“Es que Trejo la quiere para un proyecto que se llama la cuarenta y cuatro añera virgen, ya ves que a mi me dijo que tenía 35 años, imagínate que galantería y qué caballero soy que una que tiene 44 te diga que tiene 35 y creas, o que te diga que es virgen y tú se lo creas”, culminó.