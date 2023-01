¿Adamari López quería ser psicóloga?

CIUDAD DE MÉXICO.- Adamari López se ha convertido en una de las conductoras más importantes de la televisión, gracias a su larga trayectoria en la televisión.

Sin embargo la presentadora en repetidas ocasiones ha sido protagonista de distintas polémicas, sobre todo desde que dio a conocer su separación con Toni Costa con quien comparte su hija Alaïa.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que la conductora compartió un video que se ha hecho viral en redes sociales, aunque esta no sería la primera vez que se interpreta por parte de los usuarios como una “indirecta”.

En la grabación se puede ver que la conductora utilizó nuevamente un audio preestablecido en el que revela que supuestamente quería ser psicóloga pero al final terminó por ser paciente.

A veces piensas en un camino y el otro resulta mejor” se puede leer en la publicación.

Pero es tan perfecta la actuación por parte de Adamari que hasta pareciera que es su propia voz, la conductora ya se ha vuelto popular en redes sociales por este tipo de videos.

Los usuarios inmediatamente reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “eso ríete de la vida”, “que todo lo que digan de ti se te resbale Adamari”, “feliz día y feliz año hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Adamari López da detalles de su separación con Toni Costa

Durante una de las secciones del programa Hoy Día narró los motivos de su separación con Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación donde había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija” comentó la conductora.