Adamari López da detalles de su separación con Toni Costa

Ciudad de México.- Adamari López se sinceró sobre su vida amorosa y abrió su corazón a sus seguidores.

Durante una de las secciones del programa Hoy Día narró los motivos de su separación con Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

Luego de ser cuestionada sobre el motivo que originó su rompimiento con el padre de su única hija, la reconocida presentadora de televisión explicó:

Por qué terminó la relación

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación donde había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija”.

“A lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir, me dio el regalo más grande que tengo que es mi hija, y se lo agradezco mucho. Seguiremos siendo familia porque tenemos una hija que nos une. Lo que pasó queda entre nosotros dos, él sabe la razón perfectamente, yo también, y lo importante es que saquemos a nuestra hija adelante y que continuemos cada uno con su vida”, añadió López.

Ante la pregunta de cómo reaccionó su unigénita y la forma en que como padres intentaron salvaguardar a la pequeña en el aspecto emocional por la separación de sus padres, Adamari contó:

Fotos: Cortesía

Habla de la fortaleza de su hija

“Creo que fue fuerte, al principio, creo que ningún niño quiere ver a sus papás separados, y Alaïa también ha demostrado mucha madurez, hemos utilizado mucho el llevarla al psicólogo, platicar, hablarle con la verdad dentro de la medida que su edad lo permita y que ella pueda entender, pero yo no le miento a mi hija, y siempre le he dicho que a lo mejor hoy en día ella no sabe la razón exacta, pero que si el día de mañana ella la quiere saber que ella me pregunte, yo se lo voy a decir”.

Al respecto de esta decisión, la conductora subrayó: “creo que con esa verdad, con esa sinceridad que yo le pueda hablar, ella lo va a entender y siempre vamos a respetar sus decisiones, vamos a respetar a su papá, vamos a respetar la familia, pero siempre hablándole con la verdad”.

Finalmente, Adamari López reflexionó sobre cómo se encuentra en este momento.

“Bien, también, creo que ningún proceso de estos es fácil, me ha tocado dos veces, y pido siempre sabiduría a Dios para tomar decisiones correctas, para entender los procesos, para no lastimar y simplemente aprender y crecer, pero estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi familia, tengo a mi hija, que es lo que más quiero, así que estoy bien”, manifestó.

