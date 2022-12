Adamari López hace “fuertes” revelaciones

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López ha destacado en la televisión por ser una de las conductoras más famosas y queridas por parte del público, gracias a su carisma y transparencia frente a la cámara.

Sin embargo desde que la presentadora dio a conocer hace más de un año su separación con Toni Costa ha llegado a estar en fuertes polémica a pesar de que ambos mantienen una bonita amistad.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Adamari como es de costumbre compartió uno de sus videos de “comedia” en el que relató que por nadie “cambiaría” su manera de ser.

En la grabación se puede ver que la conductora utilizó un audio preestablecido en el que dejó en claro que si por su “actitud” hay gente que se alejó de ella y recomendó que no volvieran a su vida.

No vuelvas ¿A cuantos les han dicho esta frase?” escribió Adamari López.



Muchos usuarios insinuaron que pudiera ir para Toni Costa, debido a que en repetidas ocasiones ha hecho este tipo de videos, aunque en alguna ocasión Adamari dejó en claro que solo lo hacía por diversión.

Por supuesto sus fanáticos reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “pues cambia de actitud porque si no te puede pasar lo mismo”, “son sólo bromas en redes sociales”, “Por eso todavía sigues sola”, son algunos de los que se pueden leer.

Adamari López da detalles de su separación con Toni Costa

En el programa Hoy Día narró los motivos de su separación con Toni Costa, padre de su hija Alaïa, después de ser cuestionada cuál habría sido el motivo de separación entre ellos.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación donde había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir, no le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija” comentó.