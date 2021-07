Adamari López pasa un emotivo con su hija y no pudo contener las lágrimas

FLORIDA. – La actriz y presentadora puertorriqueña de 50 años, Adamari López, no pudo contener las lágrimas al ser testigo de un nuevo logro de su pequeña hija de seis años.



Por medio de su cuenta personal de Facebook, la actriz de “Amigas y Rivales”, compartió un video en el que detalló cómo se conmovió, al punto de llorar, al ver el nuevo logro que su hija Alïa consiguió al cambiar de cinturón en sus clases de karate.



A pesar de su corta edad, la hija de Toni Costa ha sorprendido a sus padres y al público con sus logros deportivos, pues su propia madre ha informado que Alïa toma clases de golf, tenis, equitación, natación, gimnasia y karate, y fue en esta última disciplina en la que la niña ha logrado alcanzar una nueva meta.



En el video, Adamari explicó que Alïa recibió un cinturón amarillo, el cual significa que ha logrado alcanzar un nuevo nivel en la disciplina, pues la actriz detalló que cada cierto tiempo, los profesores miden las destrezas de los alumnos y ellos, a su vez, escalan en grados que se reconocen por colores del cinturón.



Los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros logros también (…) Les vamos a mostrar parte de los logros de Alïa que a mí me llenan de muchísima emoción y alegría. Fue a su clase de karate, ella era cinturón blanco, fuimos y de repente la llaman al frente, me pondo a grabar, lo veo y me dan ganas de llorar porque tú me haces llorar, la veo y me da tanta emoción porque tenían un cinturón amarillo para ella”, contó Adamari.