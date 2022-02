Adal Ramones da positivo a Ómicron al llegar a España

ESPAÑA.- Lo que era un viaje emocionante de trabajo para Adal Ramones se convirtió rápidamente en un encierro debido a la pandemia. En su cuenta oficial de Instagram, el conductor mexicano publicó un video que grabó en Madrid, ciudad en la que se encuentra actualmente en confinamiento porque dio positivo a la variante Ómicron.

"Venía bien contento de la Ciudad de México para participar en la película, vamos a hacer hasta marzo, abril y parte de mayo. De repente tengo Covid, aquí en Madrid, y no he salido. Nada más fui a la primera reunión con Morena Films y con el director Paco Caballero y parte del staff, son súper cálidos. Me han tratado increíble", comentó el actor.

"Me dio Ómicron de acá, encerrado aquí sin poder ir a un bar de tapas, sin poder tener ensayos presenciales, tuve algo de maquillaje, peinado y todo, pero falta vestuario, ensayo con los actores", agregó Ramones.

El actor afirmó que se siente bien y que no tiene síntomas, pero debe mantenerse en confinamiento porque la prueba fue positiva. "Aquí vamos a estar encerrados en la habitación de este hotel. Uno propine y Dios dispone. Está cañón esto del contagio".

Luego del anuncio, difundió un video en el que se le ve feliz bailando con un mensaje para incentivar a la gente a vacunarse.

"Lo que cuenta es la actitud… Solo y con COVID en Madrid. Pocos o casi nulos síntomas, pero estoy así xq acudí a tiempo a vacunarme y a tomar el refuerzo! Si puedes, hazlo" finalizó.

Se despide de Verdaguer

Adal Ramones viajó el pasado 30 de enero a Madrid para filmar una película, de la cual no ha dado mayores detalles. Hace una semana exactamente Diego Verdaguer, amigo del conductor, falleció debido a complicaciones con el Covid-19.

"Un gran ser humano y fabuloso amigo se ha ido; alma agradecida con la vida y siempre gozoso de compartir la alegría con propios y extraños, con los cercanos y con sus miles y millones de fans. Lo conocí al coincidir en el reality 'Cantando por un sueño', al salir una noche fuimos a cenar y preguntó que a quiénes admiraba yo del mundo de la comedia y el standup y sin decir agua va, le actué de memoria los chistes del gran Juan Verdaguer que había aprendido de memoria de un disco de acetato que descubrí de niño", contó.

"Fue tanta su sorpresa que se le salieron la lágrimas… sin yo saberlo, le traje a la memoria a su tío y maestro en el show bussines, su primer trabajo formal en el mundo del espectáculo, ya que fue su asistente personal en sus años de adolescente. Juan Verdaguer su familia y para mí una gran inspiración de cuando era niño y soñaba en hacer comedia. A partir de ese momento nos hicimos grandes amigos", fue el mensaje con el que Ramones despidió el viernes al esposo de Amanda Miguel.