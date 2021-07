Abogado de José Manuel Figueroa revela si el cantante podría ir a prisión

MÉXICO.- Luego de ser demandado por violencia física y verbal hacia su Farina Chaparro, el hijo de Joan Sebastián decidió no quedarse con los brazos cruzados y también lanzó una demanda contra su exnovia por amenazas y extorsión.

Sin embargo, durante una entrevista para Despierta América, el abogado José Alberto Gallardo habló sobre la situación legal que presenta su cliente y si podría llegar a la cárcel debido a las acusaciones.

Gallardo confirmó que las probabilidades de que Manuel Figueroa vaya a la cárcel son muy bajas, pues cree que el cantante no podría ser encarcelado debido a su presunta inocencia: “No va a ir a prisión porque José Manuel esta tranquilo y me ha dicho que no existe nada que lo vincule respecto a la evidencia fuerte”, confesó el abogado.

Además, el jurista habló sobre las confesiones que José Manuel Figueroa le ha confiado y admite que lo más sobresaliente fue una discusión que tuvo la ex pareja, en la cual no hubo ningún tipo de insultos o golpes, según explica.

Por parte del cantante, José Alberto contó que se encuentra bien física y mentalmente, solo que se siente consternado sobre la demanda justo cuando lanzó nuevo material, por lo que cree que se trata de un movimiento oportunista por parte de Farina Chaparro, quien asegura que solo intenta perjudicarlo mientras “a otros les puede beneficiar”, confiesa el abogado.

La relación entre Chaparro y José Manuel Figueroa duró poco menos del año y presuntamente el primer episodio de violencia ocurrió un mes después de haber oficializado su noviazgo.