Alfredo Adame es declarado culpable de discriminación contra la madre de Gustavo Adolfo Infante; un juez definirá si recibe prisión, multa económica y reparación del daño

De acuerdo con reportes periodísticos, la diligencia comenzó alrededor de las 9:00 horas y concluyó cerca de las 14:00 horas.

El actor Alfredo Adame recibió un fallo condenatorio por el delito de discriminación contra la madre del periodista Gustavo Adolfo Infante, tras una audiencia celebrada en la Ciudad de México. La pena todavía no está definida: el juez deberá determinar las sanciones, que podrían incluir prisión, multa y reparación integral del daño.

Alfredo Adame fue declarado culpable del delito de discriminación contra la madre del conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, luego de una audiencia judicial realizada el jueves 8 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes periodísticos, la diligencia comenzó alrededor de las 9:00 horas y concluyó cerca de las 14:00 horas. Al término de la audiencia, la autoridad judicial emitió el fallo condenatorio por los hechos relacionados con expresiones dirigidas contra la madre del periodista, quien es una persona adulta mayor.

La resolución representa un avance en el proceso legal iniciado en 2022. Sin embargo, la declaración de culpabilidad no significa que la pena haya quedado establecida ni que el actor deba ingresar automáticamente a prisión.

¿Qué sanciones podría recibir Alfredo Adame?

Después de conocerse el fallo, el proceso entró en la etapa de individualización de sanciones, en la que la autoridad judicial deberá determinar las consecuencias legales correspondientes.

Entre las medidas que podrían establecerse se encuentran:

Pena de prisión , si así lo determina el órgano judicial conforme a las disposiciones aplicables.

, si así lo determina el órgano judicial conforme a las disposiciones aplicables. Multa económica , de acuerdo con la resolución judicial.

, de acuerdo con la resolución judicial. Reparación integral del daño a favor de la víctima.

a favor de la víctima. Medidas de no repetición, según lo que determine la autoridad.

De acuerdo con declaraciones del abogado de Gustavo Adolfo Infante difundidas por medios de comunicación, la reparación del daño podría incluir una compensación económica y garantías para evitar que se repitan conductas similares.

El alcance de estas medidas dependerá de lo que resuelva el juez durante la audiencia correspondiente.

¿Alfredo Adame podría ir a prisión?

Sí, la prisión figura entre las posibles consecuencias legales, pero no se ha informado de una pena definitiva. La sanción deberá establecerse de acuerdo con el delito por el que fue condenado y las disposiciones legales aplicables.

Además, las partes pueden recurrir a los mecanismos de impugnación previstos en la ley, por lo que el desarrollo posterior del caso dependerá de las resoluciones judiciales y de las actuaciones que emprendan los involucrados.

Reportes periodísticos publicados el 9 de octubre indicaron que la audiencia para individualizar las sanciones estaba programada para el 15 de octubre de 2026. En consecuencia, al momento de esas publicaciones todavía no se conocía la pena definitiva.

Alfredo Adame estuvo a punto de arresto por coincidencia judicial, pero su amparo lo protege. / Foto: Especial

¿De dónde viene el conflicto entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante?

El caso se remonta a 2022, cuando comenzó la disputa legal por presuntas expresiones ofensivas de Adame contra la madre del periodista.

El proceso se centró en determinar si esas expresiones constituían el delito de discriminación. Con el fallo condenatorio del 8 de octubre, la autoridad judicial resolvió esa etapa del procedimiento; ahora corresponde definir las sanciones.

La siguiente fecha clave es el 15 de octubre, cuando, según los reportes citados, se prevé que el órgano judicial determine las consecuencias legales para el actor. Hasta que se emita esa resolución, no puede darse por confirmado el monto de una multa, la reparación económica ni una eventual pena de prisión.