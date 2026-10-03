Yahir rompe en llanto tras salir de La Casa de los Famosos al confesar su arrepentimiento por el tiempo perdido con su madre que padece Alzheimer en Hermosillo y temer que ya no se acuerde de él

El cantante Yahir rompe en llanto durante una entrevista tras concluir su participación en La Casa de los Famosos México, donde habló sobre la salud de su madre en Hermosillo. | Captura @lacasafamososmx⁩ , Canva

El cantante sonorense reflexionó sobre las distracciones cotidianas y la urgencia de viajar de inmediato a Sonora para reencontrarse con su familia.

MÉXICO.- Tras obtener el sexto lugar en el reality show La Casa de los Famosos México, el cantante Yahir abrió su corazón en una emotiva entrevista concedida a la conductora Marie Claire Harp. Durante la conversación y su participación en el espacio posterior al programa, el artista rompió en llanto al recordar a su madre, quien padece la enfermedad de Alzheimer y reside en Hermosillo, Sonora, expresando un profundo arrepentimiento por haber postergado momentos a su lado antes y durante su aislamiento.

El intérprete manifestó sentir una fuerte angustia y desesperación por trasladarse de inmediato a la capital sonorense tras concluir las semanas de encierro. Yahir confesó que teme el impacto que la progresión del Alzheimer pudiera haber provocado en la memoria de su madre durante el periodo en que permaneció incomunicado dentro de la competencia.

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La distracción en el entorno familiar

Durante la entrevista, el artista reflexionó sobre cómo la rutina diaria y los dispositivos electrónicos suelen interponerse en las relaciones afectivas más importantes. Explicó que, incluso estando presente en el hogar, en diversas ocasiones priorizó atender asuntos laborales o revisar el teléfono móvil mientras su madre esperaba en silencio para convivir con él.

“Muchas veces dejas de estar, estando ahí. Muchas veces llegaba a mi casa con mi mamá y estábamos ella y yo solos y perdía tiempo en el celular o agarraba una llamada... y me estaba esperando que yo colgara para poder platicar y viéndome y abrazándome y tocándome y acariciándome...” — Yahir

El intérprete manifestó sentir una fuerte angustia y desesperación por trasladarse de inmediato a la capital sonorense tras concluir las semanas de encierro.

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Las lecciones del aislamiento y las prioridades de vida

El proceso de desconexión de la vida cotidiana llevó al artista a replantearse sus prioridades y el valor de los detalles básicos de la convivencia. Señaló que la sociedad suele perderse en aspectos superficiales como los comentarios en redes sociales, la búsqueda de interacciones virtuales o los pendientes de trabajo, los cuales calificó como distractores de la vida real.

Respecto a la competencia y al premio de cuatro millones de pesos, Yahir explicó que la experiencia del encierro le enseñó que el afecto de los seres queridos y el aprendizaje personal superan cualquier incentivo económico o el temor a las críticas del público. Asimismo, destacó que el reencuentro previo que tuvo dentro del programa con su hijo Ian lo ayudó a concientizarse sobre la importancia de mantenerse enfocado en el presente.

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El mensaje para el público y el regreso a Sonora

Conmovido por la situación de salud de su madre, el cantante enfatizó la fragilidad del tiempo y la brevedad de la existencia con la frase: “No solo se vive una vez, solo se muere una vez. Perdí mucho tiempo. Mi mamá estaba enferma”. A su vez, externó la incertidumbre que lo acompaña ante su próximo viaje: “Me estoy muriendo por llegar a Hermosillo, porque no sé si mi mamá se acuerde de mí”.

Como conclusión de sus reflexiones, Yahir aconsejó a la audiencia evitar perder el tiempo en asuntos secundarios y priorizar el contacto físico y afectivo con la familia, instando a las personas a buscar a sus seres queridos, abrazarse y disfrutar de los momentos compartidos en la cotidianeidad.