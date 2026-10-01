Yahir eliminado de La Casa de los Famosos México y termina en sexto lugar

Yahir sorprendió a sus compañeros de La Casa de los Famosos México al caracterizarse como Frida Kahlo durante una dinámica del reality.

El cantante sonorense fue el segundo habitante eliminado en la recta final del reality, luego de que Ernesto Laguardia ocupara el séptimo lugar; solo cinco participantes llegarán a la gala definitiva

La salida del cantante Yahir se confirmó durante la gala de este jueves, después de que los votos acumulados del público determinaran quién debía abandonar la competencia. Con su eliminación, quedaron definidos los cinco participantes que continuarán en la lucha por el premio durante la final del domingo 4 de octubre.

Yahir se queda fuera de la gran final

Yahir es eliminado de la competencia y se convierte en el 6to lugar de la casa de los famosos mx



Totalmente injusto tanto para Yahir como para Karina estar parados ahí. pic.twitter.com/UoJjff9QT6 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) October 2, 2026

El intérprete llegó a la recta final junto con Gema Garoa, Ese Pérez, Memo Schutz, Mariana Ochoa y Karina Torres, después de que Ernesto Laguardia fuera eliminado el miércoles y terminara en séptimo lugar.

La dinámica de esta última etapa fue diferente a las nominaciones anteriores. Desde el cierre de la temporada regular, los votos del público comenzaron a acumularse para definir las posiciones finales.

Primero, el miércoles 30 de septiembre se determinó la salida de Ernesto Laguardia. Un día después, el proceso volvió a detenerse para conocer al habitante que ocuparía el sexto lugar.

Esta vez, Yahir fue quien quedó fuera de la competencia.

¿Quiénes llegan a la final de La Casa de los Famosos México?

Después de la eliminación de Yahir, los cinco habitantes que permanecen en competencia son:

Mariana Ochoa

Karina Torres

Gema Garoa

Memo Schutz

Ese Pérez

Ellos serán quienes disputen la gran final de la cuarta temporada, programada para este domingo 4 de octubre.

Yahir, por su parte, se despide del programa después de superar buena parte de la temporada y alcanzar la semana final, aunque finalmente no consiguió avanzar entre los cinco participantes que competirán por el triunfo.

Así terminó la recta final

La última semana de competencia comenzó con siete habitantes. Ernesto Laguardia salió en séptimo lugar el miércoles, mientras que Yahir terminó sexto este jueves.

Ahora, los cinco participantes restantes continuarán con la votación del público hasta la gala definitiva del 4 de octubre, cuando se conocerá al ganador de la temporada.

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