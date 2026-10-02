¿Fraude en La Casa de los Famosos México? Salida de Yahir desata reclamos contra la producción

Yahir se convierte se queda con el sexto lugar y eso provocó una ola de críticas hacia la producción.

La eliminación del cantante en la recta final provocó una ola de críticas en redes sociales; usuarios cuestionaron que quedara fuera mientras Memo Schutz, Gema Garoa y Ese Pérez avanzaron a la final

La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México 2026 provocó una de las reacciones más fuertes de la temporada. El cantante quedó en sexto lugar luego de enfrentarse directamente con Karina Torres en la última etapa de la votación, un resultado que tomó por sorpresa a parte de la audiencia y que rápidamente derivó en acusaciones de supuesto fraude contra la producción.

Durante la gala del jueves 1 de octubre, Galilea Montijo anunció que, de acuerdo con la votación, Karina continuaría en la competencia y Yahir se convertiría en el sexto lugar. La producción señaló que se habían contabilizado más de 28 millones de votos durante el proceso que definió a los finalistas.

El resultado dejó como finalistas a Gema Garoa, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres, quienes disputarán el triunfo y el premio de cuatro millones de pesos.

¿Por qué los fans hablan de supuesto fraude en LCDLFM?

Minutos después de la eliminación, las publicaciones relacionadas con Yahir comenzaron a llenarse de mensajes de usuarios que cuestionaban el resultado.

Una de las principales dudas expresadas en redes fue cómo era posible que Yahir quedara fuera de la competencia mientras Memo Schutz avanzaba a la final. Algunos espectadores aseguraron que consideraban al cantante como uno de los principales candidatos para llegar a los primeros lugares.

“¿Neta Memo más gente que Yahir?”, escribió un usuario en los comentarios de la cuenta oficial, mientras otro cuestionó: “¿Cómo prefieren a Memueble que a Yahir?”.

Otros fueron todavía más contundentes y escribieron mensajes como “FRAUDE”, “nadie les cree que Yahir saliera” y “Yahir era top 3”.

Uno de los comentarios con mayor número de reacciones cuestionó directamente que Memo tuviera más apoyo que Yahir y Karina, mientras otro usuario aseguró que la situación le recordaba a la polémica que ocurrió alrededor de Aarón Mercury en la temporada anterior.

La inconformidad incluso llevó a algunos espectadores a pedir que se reportara la cuenta oficial del reality por supuesto fraude.

Sin embargo, estos comentarios reflejan la percepción de un sector de la audiencia y no demuestran por sí mismos que las votaciones hayan sido manipuladas.

¿La producción también recibió reclamos en el foro?

La polémica no se quedó únicamente en redes sociales.

Después de conocerse la salida de Yahir, Aldo Rendón protagonizó un momento de tensión en el foro y reclamó públicamente el resultado. El experto en moda, quien desarrolló una amistad con el cantante durante el reality, se acercó a Rosa María Noguerón, productora del programa, y lanzó la consigna: “Voto por voto, casilla por casilla”.

Además, Rendón aseguró que “hubo trampa” en la eliminación de Yahir. El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde algunos espectadores aseguraron que el reclamo representaba su propio sentir.

La situación llamó todavía más la atención porque Yahir había llegado a la recta final como uno de los seis habitantes que todavía competían por el premio. De hecho, el sitio oficial del reality había mostrado días antes al cantante y a Karina Torres obteniendo su pase directo a la etapa final de la competencia.

¿Ya había acusaciones de irregularidades en esta temporada?

La controversia alrededor de Yahir tampoco surgió de la nada.

A lo largo de la cuarta temporada se han presentado otros episodios que provocaron cuestionamientos en redes sociales. Uno de ellos ocurrió después de la eliminación de Masad Altamimi, cuando una publicación relacionada con la producción mostró inicialmente a Brianda Deyanara como la supuesta eliminada, antes de que el resultado oficial confirmara la salida de Masad. El error alimentó acusaciones de supuesto fraude entre los seguidores.

También hubo cuestionamientos después de que Mariana Ochoa consiguiera su pase como primera finalista. Usuarios señalaron aspectos de la prueba que consideraron sospechosos, aunque no se presentó evidencia que acreditara una manipulación de la dinámica.

Otro antecedente ocurrió con la eliminación de Yanet García, cuya salida se definió mediante una votación entre los propios habitantes y no mediante el mecanismo habitual de votación del público. Sus hermanas llegaron a denunciar públicamente un supuesto fraude.

¿Qué dice la producción sobre la salida de Yahir?

Hasta el momento, el resultado oficial presentado por La Casa de los Famosos México establece que Yahir quedó en sexto lugar por decisión del público.

La propia producción publicó el resultado y señaló que, después de varios días de votaciones, se definió quién ocuparía el sexto lugar de la competencia.

Por ahora, no existe una prueba pública que demuestre que la producción haya manipulado los votos para provocar la salida de Yahir. Lo que sí existe es una reacción particularmente fuerte de parte de algunos espectadores, quienes consideran que el cantante tenía suficiente apoyo para llegar a la final.

La controversia ocurre, además, a solo unos días de la gran final, por lo que el resultado podría mantener la conversación alrededor del reality mientras los cinco finalistas se preparan para disputar el premio de cuatro millones de pesos.

Para sus seguidores, sin embargo, el debate ya está planteado: ¿realmente Yahir perdió por falta de votos o la audiencia dejó de confiar en la manera en que se están definiendo los resultados de LCDLFM?