¿ Sylvia Pasquel asistirá a los conciertos de Luis Miguel? Esto dijo la actriz

Ciudad de México.- No todos están interesados en asistir a los conciertos que ofrecerá Luis Miguel este año en México.

Una de esas personas es Sylvia Pasquel, quien externó su nulo interés por acudir a alguno de los esperados shows.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel reacciona a falsa noticia sobre la boda de su nieta Michelle Salas

Durante su más reciente encuentro con la prensa, la actriz que es madre de Stephanie Salas, ex de Luis Miguel, expresó que dentro de sus planes no está el asistir a la gira que ofrecerá el “Sol de México” a finales de año en el país azteca.

Sylvia Pasquel.

No le interesa ir al concierto

“Nunca he ido a un concierto, ni iré”, expresó de forma contundente la intérprete ante las constantes preguntas de los reporteros sobre el tema.

Al escuchar la interrogante sobre si su nieta Michelle Salas ha visto a su famoso padre en el escenario, Pasquel contestó: “No sé, la verdad, no sé, pero supongo que sí”.

Cambiando de tema, la hija de Sylvia Pinal no quiso entrar en controversia con respecto a las recientes declaraciones de Aracely Arámbula, quien dijo haber superado al “Rey cucaracho”, y muchos aseguraron se estaba refiriendo justamente a Luis Miguel.

Te puede interesar: Lucía Méndez se expresa sobre orden de restricción contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel

“Mira, no sé ni por qué lo dijo, y además ya me están esperando para el premio… No lo he visto, no puedo hablar de algo que no conozco”, dijo Sylvia al respecto.

Stephanie Salas, Sylvia Pasquel y Michelle Salas. Fotos: Agencia MéxicoAA

Feliz de que reconozcan su labor como madre

Por otra parte, la artista confesó la felicidad que sintió al asistir a un evento donde reconocieron su labor como madre. “Ser mamá no es fácil, nadie te lo agradece, nadie te lo remunera, no hay sueldo, no hay vacaciones, no hay seguro social, no hay nada más que puro reclamo”, expuso.

Asimismo, destacó que, debido a su embarazo a temprana edad, no pudo gozar de su juventud como hubiera deseado, aunque no se arrepiente de su maternidad.

“Yo me casé a los 17 años, no tuve juventud, yo no viví la juventud, yo viví la juventud siendo madre, educando a una niña, y éramos dos niñas educándonos una a la otra”, declaró.

Te puede interesar: Sylvia Pasquel revela que odia los filtros: “Se ven todas como niñas"

Finalmente, pese a que Stephanie también fue mamá muy joven, Sylvia destacó que no padeció lo mismo que ella. “Stephanie si fue un poquito más grandecita, ya dos añitos más ya como quiera si te ayudan en una mujer, dos años más sí hay más madurez”, remató.