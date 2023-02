Lucía Méndez se expresa sobre orden de restricción contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel

Ciudad de México.- Después de que Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera protagonizaran el reality de ''Siempre Reinas'', surgieron diferencias entre ellas dentro del programa y les llevó a protagonizar polémica en la vida real.

Ya que Lucía tomó acciones legales contra Zapata y Pasquel, quienes externaron su descontento con la artista, es que ahora Méndez se expresó sobre el tema y contó su versión de los hechos en Despierta América.

“Lo que pasó es que realmente yo tenía muchísimas ganas de trabajar con Netflix […] yo hice un reality porque era Netflix, es un concepto difícil hacer reality porque tiene que haber conflictos y tal, entonces pues sí, hubo conflictos en el reality, hubo un principio, un clímax y un fin”, inició su relato.

¿Por qué se molestó?

Sobre el motivo que provocó su molestia, Lucía detalló:

Hubo una escena que yo enseñé el Spotify, cuantos seguidores tenía y yo dije cuántos seguidores tenían ellas. Se ofendieron […] para no hacerte el cuento largo, la hermana de Thalía, porque no pienso decir su nombre, llegó y me volteo a las otras dos, o sea, hizo toda una faramalla, también puede ser que hayan estado de acuerdo en que fuera así, porque acuérdate que un reality es parte real y parte es estrategia, porque si no hubiera estrategia sería muy aburrido... Me dijeron cosas muy feas, termina el reality, pido disculpas, digo ‘perdón, pienso como productora, pienso como empresaria, discúlpenme’. Obviamente a mí me tocó ser la diva, la que le ponía el picor al asunto, porque yo hablé de la muerte de mi hermano y a los diez días murió mi madre, cosas muy fuertes para mí que las editaron, entonces a mí me tocó ser la diva, otra le tocó ser la villana, otras les tocó, no sé, ser otro tipo de personalidad”

Con respecto al motivo por el que cree que Laura y Sylvia siguen expresando dichos en su contra, Méndez comentó: “Porque esa es la forma que estas señoras se promueven. Se ha peleado conmigo, con Thalía, con las hermanas, con Cynthia Klitbo, porque yo vi como la insultó un día porque Cynthia tenía un gran puesto en la ANDA, entonces ellas han volteado todo”.

Recurre a las autoridades

Pero al hablar del punto que la hizo pensar en recurrir a las autoridades para ponerles un alto, Lucía dijo: “Me difamaron, mintieron. La hermana de Thalía dijo que yo tenía una carrera que iba de cama en cama, que era de colchón. Yo me he ido al colchón con quien yo quiero, no porque tenga que hacer algo para conseguir una carrera, porque si en algún momento no gusta tu trabajo, te corren”.

“Yo les mandé una carta, que es un cese y desista, siendo diplomática, a pesar de que decían que yo llegaba tarde, que era insufrible, que yo de cama en cama mi carrera, todo, absolutamente todo es mentira, es una falsedad grandísima para hacerse promoción”, añadió.

Finalmente, Lucía manifestó que en su momento intentó conciliar con Pasquel, pero el resultado no fue el esperado, y por consiguiente interpuso la medida contra Sylvia y Laura.

“La verdad es que la hija de Silvia Pinal me invitó a su casa, y yo llevé menudo después de la grabación, me invitó al homenaje de Silvia Pinal, fui, y después al final en un programa todo rosa que sale en internet, salió diciéndome que era una diva desempleada, que yo llegaba tarde siempre, que había sido un problema trabajar conmigo, entonces era tanta difamación que primero metí un cese y desista, se burlaron. Entonces tuve que pedir una orden de restricción que está ahorita actualmente, no pueden hablar de mí, no se pueden acercar a mí, y se tienen que olvidar de mí”, remató.