Hermosillo, Sonora. - A mediados de abril, Martha Higareda se convirtió en un fenómeno viral tras compartir varias anécdotas de su vida durante el programa de Yordi Rosado, las cuales fueron etiquetadas por los medios de comunicación y los internautas como "irreales". Desde el principio, la actriz dejó claro que muchas de estas historias habían sido distorsionadas para hacerlas más impactantes. Además, afirmó que los comentarios negativos y las burlas no le afectaban en lo más mínimo, ya que cada persona era libre de creerle o no.

Sin embargo, el fenómeno alrededor de su nombre continúa en aumento y parece que la actriz ha experimentado cierta incomodidad debido a las acusaciones de mentira. Asimismo, miembros de su familia también se han visto impactados por esta situación.

Martha Higareda se vio afectada por las burlas y los memes dirigidos hacia ella

En una nueva entrevista para el podcast "De todo un mucho", conducido por Yordi Rosado, la actriz confesó que las circunstancias se habían intensificado hasta tal punto que la obligaron a hacer una pausa reflexiva para evaluar el impacto abrumador que este intenso boom mediático estaba generando en su vida.

"Hubo un momento en el que dije: 'voy a hacer un check-in conmigo misma para ver si me está afectando' (...) En mi cabeza pensé: ¿Cuál es la opción? Yo no voy a dejar de contar mis anécdotas. Tampoco las voy a minorizar para que la gente me las crea, simplemente estoy viviendo mi vida y la estoy compartiendo. En ese momento llegué a la conclusión de que estoy en la libertad de contar mis anécdotas y la gente está en la libertad de creerlas o no (...) Fue un momento realmente muy bonito en el que dije: 'es que sí, la vida es muy divertida'. El hecho de que esto se haya vuelto de esta forma también es muy chistoso", declaró la también productora de "No manches Frida".

 

Asimismo, Martha reveló a Yordi que uno de sus hermanos se encontraba profundamente enfadado debido a la avalancha de críticas dirigidas hacia ella, manifestando que incluso había tenido enfrentamientos en las redes sociales al salir en su defensa.

Nos fuimos a Universal Studios, mi hermano estaba furioso y dijo: 'yo me agarré en un pleito con alguien en Twitter, te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado'. Le respondí que no me tenía que defender, es en relajo, todo lo que está pasando son en broma. (Mi hermano) me preguntó cómo le hacía para no enojarme y le dije que había que tener la capacidad de reírse de uno mismo", confirmó, y concluyó con lo siguiente: "Esto no es nada, hay personas que se están muriendo, claro que me voy a reír de esto".

Con información de Infobae México.

