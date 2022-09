Lucero aparece sin maquillaje a sus 53 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero es una de las cantantes con más reconocimiento en el medio artístico, sin embargo en más de una ocasión ha estado en vuelta en polémicas con relación a su situación sentimental.

La artista se ha vuelto muy activa en sus redes sociales y en los últimos años se ha dedicado a compartir un poco de su vida personal y profesional al compartir cada detalle de los distintos conciertos que ofrece.

Hace unos días que Lucero se encontraba celebrando su cumpleaños y publicó una imagen en la que aparece con cara lavada y evidentemente sorprendió a sus seguidores por lo bien que se conserva a sus 53 años.

Además la intérprete de “Cuéntame” aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus fanáticos y del apoyo constante que ha recibido a lo largo de su carrera que gracias ha ello ha podido estar activa.

Como cuando es mi cumpleaños y me siento profundamente agradecida recibiendo tantos mensajes de amor. Sus abrazos virtuales y sus hermosísimos deseos me llenan de alegría y hacen mi día sumamente especial, gracias de todo corazón. No tengo cómo agradecer tanto amor y tantos detalles en este día. Amando todo lo bello que Dios me ha dado, gracias a la vida por un cumpleaños tan lindo, por un año más de salud y vida rodeada de quienes tanto amo!” escribió en la publicación.