Mijares reveló que Lucero lo "regañaba" cuando estaban en la cama 

CIUDAD DE MÉXICO.- En su momento Lucero y Mijares llegaron a protagonizar uno de los matrimonios más estables y sólidos, pero después de 14 años juntos y haber tenido a sus dos hijos, optaron por divorciarse.

Sin embargo la pareja a pesar de su separación han sabido mantener un lazo de amistad a base de cariño y respeto, por el bienestar de su familia, incluso ambos se han expresado muy bien uno del otro.

Hace unos días se dio a conocer un video por el canal de YouTube del periodista español Alberto Peláez, donde tuvo como invitado al intérprete de “El privilegio de amar” quien llegó a hablar un poco de su vida personal.

Durante el programa “En la cama con…” Mijares reveló que la actriz cuando vivían juntos, lo llegaba a regañar en la cama, incluso en su luna de miel mientras disfrutaban su estancia en un elegante crucero.

El artista mexicana reveló que a la hora de dormir le gusta acomodar su lugar con muchas almohadas, pero un día llegó a tener una “diferencia” con Lucero quien le habría dicho que parecía “la muralla china”.

Lo que pasa es que yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo para acá, me la jalo pa’ acá” confesó el cantante.