Lucero revela cómo fue su noche de bodas con Mijares

Ciudad de México.- Lucero y Mijares contrajeron nupcias en 1997 con un evento televisivo en vivo que acaparó la atención de muchos mexicanos, la cual fue catalogada como la boda de ensueño.

Aunque siempre hubo rumores sobre ese día, y tras declaraciones en las que Mijares dejó entrever que su boda no fue del todo perfecto, ahora Lucero contó su versión al respecto.

En su reciente encuentro con la prensa en CDMX, la artista fue interrogada por los medios, respecto a las declaraciones de su ex pareja, por lo que Lucerito contó:

Es que yo le dije ‘vente a ver las estrellas’, yo salí a la terraza, y me acuerdo, o sea, me acuerdo vagamente que le dije ‘vente a ver las estrellas’ y me dijo ‘ya las estoy viendo’, y yo ‘es que de adentro no se ven’, y me dijo ‘no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que yo quiero ver’ y yo dije ‘ah, bueno, órale’, y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí”