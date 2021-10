Tercer Grado: Fuerte debate ofreció Rocío Nahle sobre la Reforma Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.-Rocío Nahle, secretaria de Energía del presidente Andrés Manuel López Obrador, asistió al programa Tercer Grado, de Televisa, para hablar sobre la Reforma Eléctrica.

Nahle fue entrevistada por René Delgado, Leo Zuckermann, Denise Maerker, Raymundo Riva Palacio, Genaro Lozano y Sergio Sarmento.

¿Qué dijo la secretaria sobre la Reforma Eléctrica en Tercer Grado?

La secretaria comentó que dicha reforma busca darle impulso a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que no pase lo que está sucediento en otros países, como España, donde los privados controlan los precios y los cuales están muy altos.

"Se presentó una reforma donde se modifican tres artículos constitucionales: el 25, el 27 y el 28. Es muy importante esta reforma. Nosotros tenemos actualmente un desvalance energético muy grande en el país, en el mundo en este momento hay una crisis energética y nosotros somos de los pocos países que -afortunadamente todavía tenemos una empresa del estado en electricidad", comentó Rocío Nahle.

La funcionaria agregó que el mercado eléctrico que se diseñó en el año 2013, en el período de Enrique Peña Nieto, ha creado una serie de alertas diarias en el sistema eléctrico y cuesta muchísimo dinero.

"Se ha creado un mercado paralelo de electricidad con unas condiciones económicas hasta perveresas. En 3 años que tenemos en el gobierno estuvimos tomando determinaciones: Primero cuando nos dimos cuenta que en el despacho (de energía) teníamos una falta de seguridad emitimos un acuerdo, y se ampararon los privados -en su derecho están-".

"El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) todos los días recibe alertas por la intermitencia en el servicio. Lo más importe: Las tarifas. Nosotros cada mes analizamos el incremento autorizado para las tarifas de acuerdo a la inflación, eso el estado puede controlarlo, en un mercado particular no se puede -como es España-. Hay muchas cosas que nos llevaron a plantear la reforma", dijo.

Agregó:

"La reforma que presenta el presidente AMLO es necesaria para México y , sin duda, en el Legislativo se va a tener que debatir".

Sergio Sarmiento cuestionó: ¿No sería mejor una reforma que nos beneficiara a todos incluidos a los privados?

"A la CFE se le impuso varios contratos, y ellos (los privados) venden electricidad a la CFE y la CFE tiene que pagar la transmisión, la comercialización y el servicio básico. Ellos hicieron un mercado paralelo, y pagan un porteo excesivamente bajo. Cuando nosotros dijimos vamos a hacer un cambio en el servicio de porteo se ampararon. Lo que qieremos es que paguen lo justo por el porteo".

Porteo es la energía eléctrica que el permisionario entrega al suministrador para su transporte desde el punto de interconexión hasta los puntos de carga.

Denise Maerker preguntó: ¿Por qué hacer una presentación de la reforma tan confrontativa?

"Yo creo que no se presentó así. Nosotros la presentamos en la mañanera y no fue confrontativa, explicamos a qué tipo de contratos está sometida la CFE, mencionamos algunas empresas que están en este tipo de contratos, dijimos cuál es al alcance y por qué se presenta esta propuesta. La CFE en su caracter de empresa dice: "yo ya no quiero cargar con todos estos costos y contratos, está en su derecho". Hemos hablado con muchas empresas en los últimos 3 años -incluso cuando se han amparado- le hemos dicho están en su derecho, pero les hemos explicado todo. Incluso les hemos comentado que algunos hacen cosas ilegales como vender electricidad a otras empresas, no se puede, no tienen esos permisos de suministro básico, solo pueden autoabasto".

"Hemos habaldo en todos los términos con ellos, creo que llegó este momento del debate político y que sí somos muy respetuosos que el Legislativo lo lleve a cabo. En todo momento ha sido hablar directo con los empresarios privados, pero también de allá para acá ha habido término fuertes y están en su derecho".

Raymundo Riva Palacio: ¿Es una segunda parte de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, el Estado busca control?

"Los órganos reguladores antes estaban dentro de la CFE, como en Alemania, desúés de la reforma de Peña Nieto los sacaron. Eso nos llevó a que los permisos de generación otorgados causaron desbalances terribles. Todas las líneas de transmisión -que son los cables que están desde Yucatán hasta Sonora- nos demandan 50 mil megawatts, y se han otorgado permisos por 134 mil megawatts. Uno va a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y muestra los 20 requisitos y les dan los permisos, no hay una planeación. El Cenace trae ahora un problema porque tiene que distribuir la electricidad en todo el país y tiene una serie de actores que ya están generando porque tuvieron permisos en la CRE y los tiene que estar metiendo a su despacho eléctrico cada minuto y estar sacando, es un problema de operación".

"No es una reforma de control, es una reforma de ordenamiento".

Genaro Lozano: ¿Por qué hacer un monopolio de litio?

"Es muy interesante esto. Cuando Lázaro Cárdenas expropio el petroleo en 1938 en ese moento se decía lo mimso que ustede dice sobre el litio: ¿Cómo le van a hacer, de dónde van a agarrar dinero, quién lo va a hacer? , ¡No estamos preparados! Y esa decisión por 80 años nos dio riqeuza, escuelas, hospitales, caminos, nos dio preparación. El litio va a ser igual, y yo creo que va a hacer más rápido. Es un mineral estratégico que hoy es parte de la materia prima para la fabricación de baterías. El Estado lo va a explorar, vamos a contruir una empresa".

Leo Zuckermann: ¿Quén va a querer venir a invertir a México si cancelamos contratos a privados?

"No se van a cancelar derechos para generar, porque se está dejando un 46% del mercado para que ahí participen, los contratos que tienen anclados con la CFE a 20 años -muy honerosos para la Comsión y los mexicanos- sí se van a cancelar, pero no por eso se va a cerrar la central de generación de las empresas provadas. Ellos van a particiapr en el 46% de privados y ahí estarán. Pero van a participar en nuevas reglas. Sería un absurdo que nosotros como mexicanos estemos sometidos a un esclavismo comercial por 20 años a unas condiciones tan ventajosas y que vaya en detrimento de la empresa del estado y de todos los mexicanos, porque eso lo cargamos todos.