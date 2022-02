Ricardo Salinas Pliego responde si sus trabajadores son sus esclavos

CIUDAD DE MNÉXICO.-El polémico multimillonario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, reveló si sus empleados son sus esclavos.

Durante un video, su sobrino Guillermo Salinas le hizo una pregunta enviada por el público que decía: ¿Qué opina de la gente que dice que sus empleados son esclavos?

A esto, el dueño de TV Azteca dijo que eran unos "pendejos".

"¡Qué pendejos porque no saben ni usar el diccionario! Vean la definición de esclavo. Esclavo es una persona que es propiedad de otra y el trabajo del esclavo pertenece a su dueño, eso es un esclavo", comentó.

Agregó:

"Yo la última vez que vi, no tengo título de propiedad sobre ningún empleado y todos trabajan por voluntad, ¿me entienden?, o sea, nadie va a la fuerza. Esclavo que no trabaja lo agarras a chicotazos y le pones unas cadenas y lo jodes, aquí no existe eso, ¿cómo va a ser un esclavo voluntario? ¡Son unos pendejos no saben ni usar la lengua! ¡La deberían de usar la lengua pero para otra cosa!"

Me pregunta @MemoSalinas mi opinión cuando dicen… “Sus empleados son esclavos”, pobres, si supieran cuánto llegan a ganar, hasta la frustrada de @sabinaberman (que ya me bloqueó) lo reconoce, trabajar para mí es un privilegio por eso lloran cuando se van ����.#emprendimiento pic.twitter.com/lozXOPuGeB — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 2, 2022

Ricardo Salinas Pliego también niega deber impuestos

“Salinas Pliego no debe ni un peso”, fueron las palabras del empresario mexicano durante una entrevista con el creador de contenido Memo Salinas, quien también es su sobrino.

Estas declaraciones cobran sentido después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) rechazara el amparo solicitado por Grupo Salinas, ante el pago de un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos, por lo que ordenaron cubrirlo.

Durante la entrevista, describiéndolo como su "debut como entrevistador" Salinas Pliego brinda detalles de su situación fiscal, confesando que este año pagará más de 200 millones de pesos de impuestos.

"Yo como persona no debo ni un peso de impuesto", dijo. "Soy accionista de muchas empresas, pero eso ya es otra situación".