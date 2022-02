Ricardo Salinas Pliego: "No debo ni un peso"

CIUDAD DE MÉXICO.- “Salinas Pliego no debe ni un peso”, fueron las palabras del empresario mexicano durante una entrevista con el creador de contenido Memo Salinas, quien también es su sobrino.

Estas declaraciones cobran sentido después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) rechazara el amparo solicitado por Grupo Salinas, ante el pago de un adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos, por lo que ordenaron cubrirlo.

Durante la entrevista, describiéndolo como su "debut como entrevistador" Salinas Pliego brinda detalles de su situación fiscal, confesando que este año pagará más de 200 millones de pesos de impuestos.

Empresas podrían tener adeudos

En primer lugar, Ricardo Salinas Pliego soy yo, yo persona física y no debo ni un quinto ni tengo abierta ninguna auditoria, yo en lo personal”, señaló el empresario.

Argumentó que al ser accionista de muchas empresas, es posible que alguna de ellas pueda deber dinero, afirmando que realizarán el pago de ser la situación: “pues que paguen”.

Reiteró que el como persona física no tiene ningún adeudo, afirmando que es uno de los pagadores de impuestos más grandes en México, además de que considera que paga demasiado, describiéndolo como “un abuso”.

Te puede interesar: Acreedores de Salinas Pliego en EU advierten con embargarlo si no les paga lo que les debe.

Mensaje para sus 'haters'

El dueño de Grupo Salinas aprovechó el espacio para criticar a sus detractores: “Que no me vengan con que no pago impuestos, no tienen llenadera”.

Cerró el tema reiterando que su tema con los impuestos no existen, que no debe ni un peso, no sin antes dejar claro que considera que paga demasiado.