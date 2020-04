“No somos los primeros que queremos que se vaya”: CCE

HERMOSILLO, Sonora. - El sector empresarial mexicano no es el primero que está pidiendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo, pero se debe analizar primero si ese es realmente el resultado que quieren los sectores productivos en conjunto, manifestó Carlos Salazar Lomelín.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en un chat que mantiene esta mañana con líderes empresariales y financieros de México, dijo que, si bien su trabajo es generar empleos, existe una gran inconformidad con el actual representante del Gobierno federal.



No somos los primeros que estamos pidiendo que se vaya, ya lo hemos dicho, pero democráticamente nos vamos a tener que esperar, es una catarsis la que estamos viviendo, pero veamos si es el resultado que queremos tener.



“Y si es el resultado que queremos, debemos juntar a los 30 millones de personas que requerimos para que deje el cargo”, enfatizó.



Los líderes empresariales sostienen una videoconferencia pública en la cual analizan la reacción del Gobierno federal ante sus peticiones que buscaban se incluyeran en el programa de rescate económico anunciado por el Presidente el pasado domingo.



Medidas de presión Enoch Castellanos Férez, presidente nacional de Canacintra dijo que, aunque algunos organismos empresariales de los estados piden medidas de presión, como parar negocios estratégicos, plantones, entre otros, primero se debe apostar a la unidad.



“El conducto de la negociación estará siempre abierto, ha sido claro que hay opciones políticas, pero son de cada quien, en lo particular, a veces hay desesperación y la situación puede ser tal que amerita tomar otras acciones, nadie está obligado a lo imposible, si no hay forma de pagar impuestos simplemente no se pagan y el Gobierno lo va a notar.



El movimiento de resistencia civil pacífica como desplegados, colgar mantas, hacer paros, dependerá de cada organización, el CCE siempre será la parte que dialogue con el Gobierno federal”, expresó.



Apenas el inicio Salazar Lomelín indicó que el movimiento de los empresarios para ser escuchados por el Gobierno federal apenas comienza y a veces la sociedad lo único que puede hacer ante una situación de este tipo es desobedecer.



“Algunos quisieran ya tomar decisiones, pero creemos que la prudencia es seguir con lo que estamos haciendo, integrándonos, uniéndonos, no es solución que comencemos a descalificarnos unos a otros, las presiones no conducen a nada, les pido reflexionar.