“No se va a expropiar ni un tornillo”, dice Rocío Nahle ante senadores sobre reforma eléctrica de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La secretaria de Energía aseguró que la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador no será expropiadora.

“No se va a expropiar ni un tornillo”, dijo Rocío Nahle ante senadores.

En el cierre de la VIII Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) explicó que a los particulares se les seguirá dejando una tajada importante del mercado eléctrico en todo el país.

El 46 por ciento se les va a dar a todos los privados, que ya están aquí en México; una participación muy importante para que ellos ahí en un libre mercado justo, participen entre ellos, participen y nos van a ayudar incluso, porque la CFE en su 54 por ciento va a generar en una forma competitiva", afirmó.

Dijo que el que propone el presidente López Obrador es un muy buen modelo porque "no se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más le decimos ustedes se quedan en esta parte”.

CFE cancelará contratos desventajosos para el Estado

Rocío Nahle adelantó que el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cancelará todos los contratos leoninos y desventajosos para el Estado que hoy existen porque se firmaron en el sexenio pasado con base en corrupción y vicios muy oscuros.

"Si tú llegaste con vicios de corrupción en una reforma donde se dio dinero para que aprobaras esto, si tú llegaste a someter a una empresa del Estado, en unos contratos a 20 años con condiciones ventajosas, eso se llama riesgo.

" Porque ahora nos dicen 'oye es que ya se firmó, cómo les vas a decir que no' . ¿Entonces la CFE y todo el pueblo de México van a tener un esclavismo comercial a 20 años porque en una pasada administración se firmaron estos contratos leoninos? Pues no".

Advirtió que en cualquier sociedad comercial los contratos se revisan las veces que sean necesarias.

La secretaria Nahle adelantó que de aprobarse la Reforma Eléctrica, los órganos reguladores del sector regresarán a la Secretaría de Energía, como ocurría antes de 2013.

"Van a seguir operando como órganos reguladores, nada más que van a estar vinculados a la planeación con la propia Secretaría de Energía, como funcionaron y funcionaron bien".

▶️"Por la reforma pasada, CFE tiene que lidiar con reglas muy ventajosas para empresas privadas": Se está negociando para eliminar certificados que le cuestan caro a los mexicanos



Por otra parte, rechazó que México esté en contra de la generación de energías limpias como acusan los opositores al gobierno, y por el contrario, afirmó que somos de los países que más ha avanzado en la transición energética.

“México dentro de los países de la OCDE somos el país que menos contaminantes emitimos de CO2 por producción de energía a través de carbono. (…) Nosotros vamos en un adecuado balance energético, trabajando en ello. (…) Vamos caminando hacia la transición, pero no te puedes desconectar tan fácil de los fósiles. (…) Entonces, eso de que no queremos las energías limpias es un absurdo, es una mentira”.

Dijo que actualmente hay en el país 50 millones de vehículos que consumen gasolina y sólo 26 mil eléctricos, pero destacó que la meta para 2034 es contar con 3.5 millones de automóviles eléctricos.