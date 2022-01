¿Reforma eléctrica de AMLO tendrá subsidios para tarifa doméstica de luz de CFE?

CIUDAD DE MÉXICO.-De aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no descarta la implementación de subsidios a las tarifas domésticas en el recibo de luz de los hogares mexicanos.

Esta información fue confirmada por José Romualdo Hernández, coordinador de proyectos de inversión y vinculación de CFE.

No descartamos que una vez que tengamos ya un orden dentro del sector eléctrico, podamos generar un nuevo esquema de tarifas", puntualizó.

Te puede interesar: La reforma que AMLO asegura fortalecerá a la CFE y Pemex

CFE dice que usuarios piden que baje la luz

El funcionario reconoció que a lo largo y ancho del país existen reclamos ciudadanos porque la tarifa eléctrica lejos de disminuir ha seguido aumentando, por lo que analizarán la posibilidad de establecer tarifas sociales.

"El esquema tarifario que está, efectivamente nos ha generado distintas problemáticas en diversas partes del país, algunos bajo el argumento del clima, otros por el nivel de consumo, está el borrón y cuenta nueva en Tabasco, entonces, efectivamente es un reclamo constante de la ciudadanía, y una respuesta concreta sería una planeación hacia futuro de una tarifa social, no lo descarto", puntualizó.

Romualdo Hernández sostuvo que desde la empresa productiva todos los empleados están ocupados en difundir el contenido y los beneficios de la iniciativa presidencial.

Te puede interesar: Reforma eléctrica de AMLO está perjudicando inversiones privadas de Europa: Unión Europea

"Los funcionarios de CFE no solo hemos estado participando en el parlamento abierto, por instrucción de nuestro director general hemos salido también a las plazas públicas a informar de lo que va del contenido de esta iniciativa de reforma, de lo que nosotros tenemos como diagnóstico del sector, y una de las preguntas constantes es por qué no pensar en una tarifa especial o por qué no elevar a rango constitucional la tarifas, sin embargo, las tarifas hoy no las fija la CFE las fija la CRE y la Secretaría de Hacienda, por ello es importante que se avale esta iniciativa", concluyó.

Te puede interesar: ¿Cómo leer un medidor de luz de CFE y saber que me cobran lo correcto?