La reforma que AMLO asegura fortalecerá a la CFE y Pemex

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados haber votado a favor para aprobar su iniciativa de reforma a la Ley de la Energía Eléctrica, pues aseguró que con esto se garantizará el que no aumenten los precios de la luz, ni de la gasolina, el gas y el diésel.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que con esto se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Agradecer a los legisladores, a los diputados de que ayer se aprobó la reforma a la Ley de Energía Eléctrica, para fortalecer -para decirlo claro- para fortalecer a la CFE. Yo sé que unos no les gustan que se ponga a la CFE en el mismo nivel que Iberdrola, pero no es lo mismo.

"'No es lo mesmo que lo mismo', no se puede poner igual a Pemex que a Shell, o sea la historia de Pemex, de la CFE nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México y nosotros necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y para garantizar –que es mi compromiso – que no aumente el precio de la luz para decirlo con claridad y no aumenten los precios de la gasolina, del gas de diésel.

"Se acaban los gasolinazos, los precios desmedidos, para garantizar eso necesitamos fortalecer a Pemex, a la CFE".

Con 304 votos a favor, 179 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprueba reforma eléctrica de AMLO.https://t.co/9bOTWYDGcv — iPolítica Noticias Digitales (@iPolticaNotici1) February 24, 2021

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en sexenios pasados "de manera deliberada" se estaban destruyendo a Pemex y a la CFE para dejarles el mercado energético a empresas particulares.

"Ofrezco disculpas por lo que ellos puedan sentir, pero ojalá y comprendan que, por encima de los intereses personales de grupo, están los intereses del pueblo, de la nación.

"Entonces muchas gracias a los legisladores que votaron por esta reforma, ahora pasa al Senado y esto nos va ayudar mucho", agregó.