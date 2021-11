Mañanera de AMLO: Oxxo paga menos luz que una tienda de abarrotes

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que las tiendas Oxxo pagan menos en el precio de la energía eléctrica que una tiendita de abarrotes de la esquina.

"Los Oxxos pagan menos luz que una tienda de abarrotes y por eso los tenderos tienen que desconectar sus refrigeradores para no pagar”tanto por la luz”; si ustedes van a un Oxxo por la noche, está todo iluminado", dijo AMLO.

De igual manera acusó que empresas privadas españolas, como Iberdrola, “eran las que mandaban”.

Revela que le contestará a Biden si le pregunta por la reforma eléctrica

AMLO señaló que si Joe Biden le pregunta sobre reforma eléctrica, le explicaría en qué consiste y le diría: 'es que no quieren dejar de robar'.

"Si Biden me pregunta sobre la reforma eléctrica, aunque no creo que lo haga porque es muy respetuoso, no me va a costar trabajo decirle: es que no quieren dejar de robar y dígame qué se hace en estos casos. ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?", detalló el presidente.

Por último, AMLO comentó que en la cumbre con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Biden, "no está en la agenda tratar el tema de la reforma eléctrica".

Además recordó "que no quiere que aumenten los precios de la energía eléctrica y refrenda su compromiso de que no aumentarán los precios de los energéticos".