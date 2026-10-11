Peso mexicano se ‘derrumba’ ante el dólar y así cotiza el tipo de cambio este domingo 11 de octubre

El peso acumula cinco semanas consecutivas de pérdidas, presionado por las expectativas de nuevos recortes a las tasas de interés en México.

MÉXICO.- El precio del dólar hoy, domingo 11 de octubre de 2026, se cotiza en 18.41 pesos mexicanos por unidad, de acuerdo con datos de Investing.com. Aunque los mercados financieros permanecen cerrados por ser día inhábil, el tipo de cambio mantiene durante el fin de semana los niveles alcanzados tras una jornada de pérdidas para la moneda mexicana.

El peso mexicano acumuló cinco semanas consecutivas de depreciación frente al dólar, con una caída de 1.4% en la última semana. Durante las operaciones del viernes, el tipo de cambio alcanzó los 18.4990 pesos por dólar, su nivel más alto desde noviembre de 2025, antes de moderar su avance. Según Reuters, la presión sobre el peso aumentó después de que las minutas del Banco de México reforzaron las expectativas de nuevos recortes a las tasas de interés, lo que reduciría el atractivo de las inversiones en moneda nacional.

En el panorama internacional, el dólar mantiene la atención de los mercados ante las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la posible reducción del diferencial de tasas entre ambos países. A esto se suman las tensiones en Medio Oriente, las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre y la revisión del T-MEC. De acuerdo con el analista Felipe Mendoza, de EBC Financial Group, el tipo de cambio podría registrar movimientos entre 18.30 y 18.55 pesos por dólar durante la próxima semana.

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¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla hasta este domingo es el siguiente:

1 dólar = 18.25 pesos mexicanos

Compra: 17.95

17.95 Venta: 18.56

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Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

Compra: 17.40

Venta: 19.00

Banco Azteca

Compra: 17.15

Venta: 18.94

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

Compra: 17.20

Venta: 18.75

BBVA

Compra: 17.45

Venta: 18.88

Banamex

Compra: 17.83

Venta: 18.89

Diario Oficial de la Federación (DOF)

18.11

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