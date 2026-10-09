Trump presiona a Sheinbaum para ampliar las compras de gas natural de Estados Unidos y los acuerdos entre empresas energéticas de ambos países, en medio de las conversaciones para reducir el superávit comercial de México

Donald Trump pidió a Claudia Sheinbaum ampliar los acuerdos energéticos y explorar mayores compras de gas natural estadounidense, en medio de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. (REUTERS)

La conversación entre los mandatarios incluyó la posibilidad de aumentar las importaciones de gas estadounidense y explorar un acuerdo similar al pactado con Corea del Sur, que comprometió compras energéticas por 100 mil millones de dólares

La relación comercial entre México y Estados Unidos suma un nuevo punto de negociación en el sector energético. Donald Trump pidió a Claudia Sheinbaum ampliar los acuerdos entre empresas de ambos países y explorar mayores compras mexicanas de gas natural estadounidense, en una conversación que también estuvo relacionada con la reducción del superávit comercial de México.

De acuerdo con información publicada por El Economista, con base en un reporte del Financial Times, los presidentes abordaron la posibilidad de impulsar nuevas alianzas empresariales y un esquema de compras energéticas parecido al que Estados Unidos acordó con Corea del Sur. La información procede de personas familiarizadas con las conversaciones y de un funcionario estadounidense citado por el diario británico; no se ha presentado como un acuerdo comercial ya firmado.

Qué pidió Trump a Sheinbaum sobre los acuerdos energéticos

Durante la llamada, realizada a mediados de septiembre según el reporte, Trump insistió en que se establezcan más acuerdos y alianzas entre empresas energéticas mexicanas y estadounidenses. La propuesta se enmarca en las conversaciones comerciales entre ambos gobiernos, en las que Washington busca reducir el desequilibrio de su intercambio con México.

Uno de los puntos mencionados fue la posibilidad de tomar como referencia el acuerdo alcanzado con Corea del Sur en 2025. En ese convenio, el gobierno surcoreano se comprometió a comprar 100 mil millones de dólares en productos energéticos estadounidenses, además de realizar inversiones adicionales por miles de millones de dólares en Estados Unidos.

La referencia a ese pacto no significa que México haya aceptado comprometer una cantidad similar ni que exista una propuesta definitiva con las mismas condiciones. Según el reporte, los mandatarios hablaron de una posibilidad, pero no se detallaron montos, plazos ni obligaciones concretas para México.

La diferencia es importante porque un compromiso de compras energéticas de esa magnitud tendría que definirse mediante negociaciones específicas. Por ahora, la información disponible señala que el tema forma parte del diálogo entre los dos gobiernos.

México ya depende del gas natural de Estados Unidos

Uno de los aspectos centrales de la conversación fue la posibilidad de que México compre más gas natural estadounidense. Según el funcionario citado por el Financial Times, el país ya depende del suministro procedente de Estados Unidos para cubrir cerca de tres cuartas partes de su demanda de gas natural.

Este combustible es relevante para el sistema energético mexicano porque se utiliza en la generación de electricidad y en distintas actividades industriales. Por ello, la disponibilidad y el precio del gas pueden influir en los costos de producción y en el funcionamiento de sectores que requieren un suministro constante de energía.

La elevada participación del gas importado también hace que México esté expuesto a las condiciones de suministro y precios del mercado estadounidense. Aumentar las compras podría reforzar esa relación, aunque las consecuencias dependerían de los volúmenes contratados, los precios y las condiciones comerciales que se establezcan.

El reporte no precisa cuánto gas adicional podría comprar México ni si se discutieron compromisos específicos de suministro. Tampoco señala que el gobierno mexicano haya aceptado incrementar las importaciones como resultado de la llamada.

Cómo se relacionan las compras de energía con el superávit comercial

Según el funcionario estadounidense citado por el Financial Times, las conversaciones entre Trump y Sheinbaum también se centraron en reducir el superávit comercial de México con Estados Unidos.

Un superávit comercial ocurre cuando el valor de las exportaciones de un país hacia otro supera el de sus importaciones procedentes de ese mercado. En este caso, México vende a Estados Unidos más bienes de los que compra, de acuerdo con el balance comercial al que hace referencia el reporte.

Desde la perspectiva de Washington, ampliar las compras mexicanas de productos estadounidenses podría contribuir a modificar ese desequilibrio. El sector energético aparece como una de las áreas en las que Estados Unidos busca oportunidades para aumentar sus ventas.

Sin embargo, el resultado dependería del alcance de los posibles acuerdos y de su aplicación. La conversación no establece que las compras de gas sean la única medida considerada para reducir el superávit ni permite anticipar cuánto cambiaría el balance comercial.

Qué se sabe y qué falta por definir

La información publicada permite identificar tres asuntos tratados durante la conversación: la ampliación de las alianzas entre empresas energéticas, la posibilidad de aumentar las compras mexicanas de gas natural estadounidense y la búsqueda de un menor superávit comercial de México frente a Estados Unidos.

Lo que todavía no se conoce son los montos de las posibles compras, las condiciones de los acuerdos, los plazos para concretarlos y la participación que tendrían las empresas de cada país. Tampoco se ha confirmado que México vaya a replicar el compromiso energético asumido por Corea del Sur.

Estos detalles serán determinantes para conocer el alcance de las conversaciones. Una declaración sobre posibles compras no equivale a un contrato de suministro, del mismo modo que explorar alianzas empresariales no implica que las compañías involucradas ya hayan acordado inversiones.

Por ahora, el reporte del Financial Times muestra que la energía forma parte de las conversaciones comerciales entre Trump y Sheinbaum. El avance de las negociaciones permitirá establecer si las propuestas se traducen en compromisos concretos y qué efectos tendrían para las importaciones de gas, las empresas del sector y la relación económica entre México y Estados Unidos.