Por qué sientes culpa o nudo en el estómago al gastar dinero aun cuando tienes ahorros suficientes

El fenómeno conocido como el "dolor de pagar" genera culpa, duda o ansiedad física al momento de utilizar la tarjeta o realizar un desembolso necesario. | Magnific

El fenómeno conocido como dolor de pagar genera remordimiento al desembolsar dinero, afectando la salud mental y llevando a posponer compras esenciales o atención médica.

MÉXICO.- El estrés financiero suele asociarse con las deudas o la falta de ingresos; sin embargo, existe un fenómeno psicológico que afecta a personas con ahorros y estabilidad económica: el miedo, la culpa o la angustia persistente al momento de gastar dinero.

Sentir un temor continuo al realizar desembolsos, incluso en compras planificadas o indispensables, deteriora la salud mental e impide disfrutar del uso tranquilo de los recursos propios. Criterios del sector señalan que el bienestar financiero real no consiste solo en cubrir pagos, sino en tener la tranquilidad de usar el dinero sin cargar cada decisión con remordimiento.

Te puede interesar: Profeco y Condusef aconsejan la técnica de microhábitos para empezar a ahorrar desde 20 pesos a la semana sin alterar tus gastos

¿Qué revela el estudio de salud financiera en México?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Financiera (Ensafi) 2023 realizada en México, las tensiones relacionadas con el dinero impactan a una parte significativa de la población:

Nivel alto de estrés financiero: El 36.9% de los adultos en el País padece un nivel elevado de estrés por motivos económicos.

El de los adultos en el País padece un nivel elevado de estrés por motivos económicos. Preocupación por deudas: El 48.4% de las personas manifestó angustia constante por la acumulación de compromisos financieros.

El de las personas manifestó angustia constante por la acumulación de compromisos financieros. Imprevistos: El 45.4% expresó preocupación ante la necesidad de realizar gastos no planeados.

Aunque la encuesta mide las percepciones generales en zonas urbanas y rurales, sus datos reflejan cómo los desembolsos e imprevistos activan cuadros de ansiedad. La salud financiera implica la capacidad de afrontar imprevistos, proyectar metas y aprovechar oportunidades sin un impacto emocional negativo.

Aunque la encuesta mide las percepciones generales en zonas urbanas y rurales, sus datos reflejan cómo los desembolsos e imprevistos activan cuadros de ansiedad. | Canva, Magnific

Te puede interesar: Profeco advierte sobre la oniomanía, el trastorno de compra impulsiva que desencadena deudas graves por buscar alivio ante el estrés

¿Por qué surge el dolor de pagar dinero?

La economía conductual denomina este fenómeno como el “dolor de pagar” (pain of paying), un concepto que describe la ansiedad anticipatoria o el malestar psicológico que siente una persona antes o durante una compra. No se trata de un diagnóstico clínico, sino de una explicación sobre cómo las emociones condicionan el consumo.

Este comportamiento responde a diversos factores:

Miedo a la escasez: Se alimenta del temor constante a quedarse sin recursos en el futuro o de la idea fija de que las reservas nunca serán suficientes.

Se alimenta del temor constante a quedarse sin recursos en el futuro o de la idea fija de que las reservas nunca serán suficientes. Experiencias previas: Puede derivar de vivencias pasadas o actuales con ingresos inestables o cargas familiares pesadas, donde la restricción estricta funcionó como mecanismo de supervivencia.

Puede derivar de vivencias pasadas o actuales con ingresos inestables o cargas familiares pesadas, donde la restricción estricta funcionó como mecanismo de supervivencia. Método de pago utilizado: El pago en efectivo hace visible la salida inmediata del dinero, acentuando el impacto emocional. En contraste, las tarjetas de crédito o pagos digitales postergan la sensación de desembolso en caja, aunque la culpa reaparece al recibir el estado de cuenta.

La economía conductual denomina este fenómeno como el “dolor de pagar” un concepto que describe la ansiedad anticipatoria o el malestar psicológico que siente una persona antes o durante una compra.r su dinero si la orden no cumple con lo esperado. | Pexels

Te puede interesar: Por qué las ofertas nos hacen comprar cosas que no necesitamos según especialistas en economía conductual que detallan la trampa mental de disfrazar gastos de ahorro por la ilusión de aprovechar promociones únicas

¿Qué riesgos y señales produce en la vida cotidiana?

Cuando la prevención presupuestaria sobrepasa el límite razonable y se convierte en un temor obsesivo, se generan consecuencias negativas en la calidad de vida:

Postergación de necesidades básicas: Se aplaza la atención médica, reparaciones del hogar o gastos indispensables, aun contando con dinero destinado para ello.

Se aplaza la atención médica, reparaciones del hogar o gastos indispensables, aun contando con dinero destinado para ello. Aislamiento social: Cancelación de reuniones, renuncia a actividades de esparcimiento y privación de bienes planificados.

Cancelación de reuniones, renuncia a actividades de esparcimiento y privación de bienes planificados. Culpa intensa: Experimentación de molestias físicas o “nudo en el estómago” tras pagar servicios básicos o colegiaturas.

Experimentación de molestias físicas o “nudo en el estómago” tras pagar servicios básicos o colegiaturas. Verificación compulsiva: Revisión repetida de los saldos bancarios sin lograr tranquilidad.

A nivel general, el temor persistente al gasto afecta el descanso, la alimentación, las relaciones interpersonales y la paz mental. La salud financiera requiere encontrar un balance entre el ahorro previsor y la capacidad de utilizar los ingresos para el bienestar diario.