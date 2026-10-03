Profeco advierte sobre la oniomanía, el trastorno de compra impulsiva que desencadena deudas graves por buscar alivio ante el estrés

Profeco advierte sobre las compras compulsivas y la oniomanía, un trastorno que afecta tanto las finanzas personales como la salud mental. | Canva, Magnific

La adicción a las compras surge frecuentemente como un mecanismo para evadir el estrés o vacíos emocionales, advierte la entidad en su reporte oficial.

MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió un análisis especializado sobre la oniomanía, un trastorno del control de los impulsos que se manifiesta como una adicción a las compras o conducta de consumo compulsivo. Esta condición lleva a las personas a sentir una necesidad intensa y persistente por adquirir bienes innecesarios o que exceden su capacidad económica real.

En la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor, la dependencia advierte que las adquisiciones recurrentes se utilizan a menudo como una respuesta para intentar llenar carencias emocionales. Cuando esta práctica se vuelve constante, impacta negativamente la estabilidad económica, familiar, laboral y social, provocando problemas de sobreendeudamiento que suelen pasar desapercibidos en una sociedad que normaliza el consumo alto como símbolo de estatus.

¿Cuáles son las causas de la oniomanía?

De acuerdo con el informe publicado por la Profeco en la sección “Nuestra Voz”, la conducta de compra compulsiva no responde únicamente a un deseo material, sino a factores psicológicos y sociales específicos:

Obsesión por la apariencia física: Fomentada por expectativas irreales y comparaciones constantes en redes sociales.

Fomentada por expectativas irreales y comparaciones constantes en redes sociales. Baja autoestima y carencias afectivas: Búsqueda de alivio temporal ante la soledad, el vacío emocional o la necesidad de aceptación en un grupo.

Búsqueda de alivio temporal ante la soledad, el vacío emocional o la necesidad de aceptación en un grupo. Estrés y evasión: Uso de las compras como vía de escape o desconexión momentánea de los problemas diarios.

Uso de las compras como vía de escape o desconexión momentánea de los problemas diarios. Baja tolerancia a la frustración: Carencia de herramientas emocionales para gestionar sentimientos incómodos de manera saludable.

Del impulso de comprar a la culpa: la oniomanía puede convertir las compras en un problema que afecta las finanzas y la vida cotidiana.



La Profeco explica en la Revista del Consumidor qué es este trastorno, cuáles son sus principales señales y por qué identificarlo a tiempo… pic.twitter.com/hsb8IKcDMS — Profeco (@Profeco) October 3, 2026

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¿Cuáles son los síntomas más comunes de la oniomanía?

El ciclo de la compra compulsiva presenta señales claras de alerta que permiten identificar cuándo el consumo ha dejado de ser una decisión funcional. Quienes atraviesan este trastorno experimentan niveles elevados de ansiedad antes de la compra y una satisfacción inmediata pero breve al realizarla.

Posteriormente, surgen sentimientos de culpa, vergüenza y remordimiento, especialmente al evaluar el impacto financiero en el gasto familiar o quincenal. A esto se suma el menosprecio rápido por los objetos adquiridos, irritabilidad, frustración, estados de ánimo variables y síntomas depresivos cuando no se está comprando.

¿Qué recomendaciones ofrece la Profeco para evitar gastos impulsivos?

Para mantener la estabilidad financiera y frenar las compras por impulso, la Profeco sugiere adoptar hábitos de consumo consciente:

Elaborar un presupuesto: Definir un límite de gasto claro y apegarse a él estrictamente.

Definir un límite de gasto claro y apegarse a él estrictamente. Diseñar una lista de compras: Anotar únicamente los productos que se necesitan antes de acudir a los comercios.

Anotar únicamente los productos que se necesitan antes de acudir a los comercios. Reflexionar la compra: Cuestionarse si el objeto es indispensable y si se cuenta con el dinero para pagarlo sin endeudarse.

Cuestionarse si el objeto es indispensable y si se cuenta con el dinero para pagarlo sin endeudarse. Controlar los estados de ánimo: Evitar ir de compras cuando se experimente tristeza, ansiedad, soledad o enojo.

Evitar ir de compras cuando se experimente tristeza, ansiedad, soledad o enojo. Acudir acompañado: Ir a las tiendas junto a familiares, amigos o la pareja para mantener la disciplina de gasto.

Quienes atraviesan este trastorno experimentan niveles elevados de ansiedad antes de la compra y una satisfacción inmediata pero breve al realizarla. (Freepik/ Pngwing)

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¿Qué tratamiento existe para la adicción a las compras?

Superar la oniomanía requiere un abordaje integral que atienda tanto el aspecto emocional como la conducta de gasto. La Profeco señala que el tratamiento combina la terapia cognitivo-conductual para modificar patrones emocionales, la educación financiera para aprender a administrar los ingresos y, en casos específicos evaluados por un médico, tratamiento psicofarmacológico. Si la capacidad de autocontrol se ve rebasada, es indispensable buscar atención profesional especializada.