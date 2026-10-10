El 78 por ciento de los candidatos en México usa inteligencia artificial en su currículum pero reclutadores rechazan perfiles genéricos por falta de autenticidad

Especialistas en selección de personal recomiendan personalizar la trayectoria laboral y los logros reales en el currículum para evitar que las plantillas automatizadas descarten tu perfil. | Canva

Un estudio de la plataforma OCC revela que el uso de frases automatizadas y clisés genera documentos homogéneos que impiden destacar el talento real.

MÉXICO.- El uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar la hoja de vida se ha transformado en una práctica masiva entre los profesionales. Según datos de la Encuesta Búsqueda de Empleo y Talento en Línea 2026, realizada por la plataforma de empleo OCC, en México el 78% de las personas que buscan empleo utiliza la inteligencia artificial para redactar o mejorar su currículum, mientras que un 30% la emplea para escribir cartas de presentación.

Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia para ahorrar tiempo ha comenzado a generar una fuerte preocupación entre los especialistas en gestión de talento. Con información del periódico El Economista, redactores y cazadores de talentos advierten que delegar la escritura completa a las máquinas está saturando el mercado con documentos idénticos y carentes de autenticidad.

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¿Por qué los currículums se volvieron homogéneos?

La principal razón de esta similitud radica en el uso directo de indicaciones o prompts estándar. Al solicitar a la inteligencia artificial que adapte un perfil insertando palabras clave para superar los filtros automatizados, la redacción final resulta excesivamente pulida, genérica y con un tono robotizado que genera sospechas de falsedad.

Karla Villanueva, Gerente de Inteligencia de Negocio y Mercado de OCC, y la headhunter Alexis Ibarra, fundadora de Workxis, señalan que esta práctica provoca la pérdida de la creatividad y del estilo individual. Al recibir decenas de formatos con el mismo vocabulario y clisés, los reclutadores pierden la capacidad de identificar los rasgos únicos de cada profesional o terminan detectando la simulación de competencias que el candidato no posee en la realidad.

La principal razón de esta similitud radica en el uso directo de indicaciones o prompts estándar. | Foto: Magnific (Magnific)

La interacción máquina a máquina en la selección

A este fenómeno se suma que el 61% de los reclutadores también utiliza inteligencia artificial en sus dinámicas de trabajo. De acuerdo con las mediciones del sector, el 76% la usa para redactar ofertas de trabajo, el 44% para filtrar perfiles y el 35% para buscar candidatos.

Gerardo Macías, socio de la firma ejecutiva DHR Global, coincide en que esta interacción entre algoritmos de candidatos y algoritmos de empresas termina reforzando la rigidez de los formatos, haciendo que los documentos pierdan su propósito esencial de iniciar una conversación humana sobre el impacto laboral real.

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¿Cómo destacar tu perfil sin caer en frases hechas?

Para evitar que tu solicitud termine en el buzón de descartados, los especialistas sugieren utilizar la tecnología únicamente como una guía de estructura o corrección de sintaxis, aplicando estas recomendaciones clave:

Conservar el estilo propio: Inyectar la voz personal en la descripción de la experiencia, ya que nadie conoce la historia profesional mejor que uno mismo.

Inyectar la voz personal en la descripción de la experiencia, ya que nadie conoce la historia profesional mejor que uno mismo. No delegar toda la redacción: Revisar y editar cada propuesta que entregue la herramienta en lugar de copiar y pegar el primer resultado.

Revisar y editar cada propuesta que entregue la herramienta en lugar de copiar y pegar el primer resultado. Enfocarse en resultados concretos: Explicar los logros validados, el contexto de las decisiones tomadas y la contribución real aportada en empleos anteriores, en lugar de solo listar funciones generales o palabras clave.

Explicar los logros validados, el contexto de las decisiones tomadas y la contribución real aportada en empleos anteriores, en lugar de solo listar funciones generales o palabras clave. Priorizar la honestidad: Evitar añadir competencias o herramientas que no se dominen con solvencia solo para sobrepasar los filtros iniciales.

De acuerdo con las mediciones del sector, el 76% la usa para redactar ofertas de trabajo, el 44% para filtrar perfiles y el 35% para buscar candidatos. l Foto: Ilustrativa Pixabay

El currículum debe entenderse como el punto de partida para una entrevista; demostrar valor real dependerá siempre de la capacidad de sustentar con hechos la trayectoria informada.

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