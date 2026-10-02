Estudio revela que el 82% de los buscadores de empleo descarta las vacantes que ocultan el sueldo para no perder tiempo en procesos inviables

Un informe de la firma OCCMundial expone cómo la falta de sueldo visible genera pérdida de tiempo y filtro de aspirantes en las postulaciones laborales.

MÉXICO.- Conocer el salario exacto o el rango económico de una oferta laboral se convirtió en el requisito principal para las personas que buscan trabajo en México. Un estudio reciente publicado por la plataforma OCCMundial revela que el 82% de los candidatos considera que la cifra salarial es el factor más importante para decidir si envía su solicitud a una vacante.

La investigación “Búsqueda de empleo y talento en línea 2026”, presentada por Karla Villanueva, gerente de inteligencia de negocio y mercado de la firma, expone una brecha clara entre las expectativas del talento laboral y las prácticas habituales de las empresas reclutadoras en el país.

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¿Por qué el salario visible es tan determinante para los candidatos?

El interés por ver la remuneración económica de forma transparente aumenta conforme sube el nivel jerárquico de la aspiración laboral. En el caso de los profesionales que buscan puestos directivos, la exigencia de conocer el sueldo antes de iniciar un proceso asciende al 93%.

La razón principal radica en el costo de oportunidad. La búsqueda de trabajo y los procesos de selección demandan tiempo, esfuerzo y recursos tanto para el postulante como para el departamento de recursos humanos. Conocer el ingreso desde el primer momento permite a los aspirantes filtrar opciones que no se ajusten a sus metas económicas o a sus necesidades de calidad de vida, evitando procesos extensos que culminen en ofertas no viables.

Conocer el ingreso desde el primer momento permite a los aspirantes filtrar opciones que no se ajusten a sus metas económicas o a sus necesidades de calidad de vida | Pexels, IA

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¿Qué buscan los candidatos frente a lo que publican las empresas?

El estudio de la firma de reclutamiento evidencia un contraste marcado entre las prioridades de quienes buscan empleo y la información que eligen difundir las organizaciones:

Salario: Es la prioridad para el 82% de los candidatos , pero solo el 71% de los reclutadores incluye la cifra en sus publicaciones.

Es la prioridad para el , pero solo el incluye la cifra en sus publicaciones. Funciones y responsabilidades: El 84% de las empresas prioriza detallar las tareas del puesto, mientras que este aspecto solo es decisivo para el 55% de los aspirantes .

El prioriza detallar las tareas del puesto, mientras que este aspecto solo es decisivo para el . Prestaciones y beneficios: Un 64% del talento busca esta información, y el 74% de las vacantes la incluye.

Un busca esta información, y el la incluye. Ubicación del centro de trabajo: Resulta determinante para el 60% de los postulantes, mientras que el 81% de los empleadores especifica el lugar de trabajo.

Es la prioridad para el 82% de los candidatos, pero solo el 71% de los reclutadores incluye la cifra en sus publicaciones. l Foto: Ilustrativa Pixabay

¿Cuál es la situación de la transparencia salarial en la región?

A pesar de que mostrar la compensación mejora la atracción de perfiles alineados a las organizaciones, la práctica de transparentar los ingresos aún es reducida a nivel internacional.

Datos del Estudio Global de Transparencia Salarial de la consultora AON indican que a nivel mundial solo el 21% de las empresas hace públicos los rangos salariales en la totalidad de sus vacantes. En América Latina la cifra se reduce de forma drástica al 2%, posicionando a la región con la proporción más baja de difusión salarial formal en el mundo.