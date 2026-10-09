¿Cuánto cuesta estrenar un carro en México en 2026? Esto se pagaría al mes entre crédito, gasolina, seguro y mantenimiento

Comprar un carro nuevo en México requiere más que juntar el enganche: cuánto debes ganar al mes para pagar el crédito, la gasolina y el mantenimiento. | Crédito: Canva

Comprar un automóvil nuevo implica más que cubrir una mensualidad. El enganche, los intereses, el combustible y otros gastos pueden elevar el presupuesto necesario para mantenerlo durante varios años.

Estrenar un automóvil en México durante 2026 puede representar un gasto aproximado de 7 mil a 12 mil pesos mensuales para quien adquiere un vehículo económico o compacto mediante financiamiento. Este cálculo considera el pago del crédito, gasolina, seguro, mantenimiento y trámites vehiculares. La cantidad no es una tarifa oficial ni aplica a todos los modelos, por lo que conocer el costo total resulta importante antes de comprometer los ingresos familiares.

De acuerdo con el simulador de crédito automotriz de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las condiciones del préstamo, el enganche, los intereses y el financiamiento del seguro influyen en cuánto termina pagando una persona. A esto se suman gastos que no siempre aparecen en las promociones de las agencias.

Aunque las mensualidades anunciadas por las instituciones financieras pueden parecer accesibles, representan solamente una parte del dinero que necesita una familia para tener un automóvil.

Por ello, antes de comprar conviene calcular tanto el desembolso inicial como los compromisos mensuales durante toda la vigencia del crédito.

¿Cuánto dinero se necesita al mes para tener un carro nuevo en México?

Para comprender el gasto, se puede tomar como ejemplo un automóvil con precio de 300 mil pesos, adquirido con un enganche del 20% y financiado a cinco años.

Estrenar un automóvil de aproximadamente 300 mil pesos en México implica gastos mensuales de financiamiento, gasolina, seguro y mantenimiento. | Crédito: Imagen ilustrativa generada con IA.

Bajo una tasa de interés fija anual hipotética del 15%, sin considerar comisiones ni seguros financiados, los pagos serían aproximadamente los siguientes:

Precio del automóvil: 300 mil pesos.

Enganche del 20%: 60 mil pesos.

Cantidad financiada: 240 mil pesos.

Plazo del crédito: 60 meses.

Mensualidad del financiamiento: 5 mil 710 pesos.

Gasolina: entre mil 500 y 2 mil 500 pesos mensuales.

Seguro de cobertura amplia: entre 800 y mil 500 pesos al mes.

Mantenimiento y desgaste: entre 400 y 700 pesos mensuales.

Trámites y derechos vehiculares prorrateados: entre 200 y 400 pesos.

Con estos supuestos, mantener el automóvil representaría un desembolso aproximado de 8 mil 600 a 10 mil 800 pesos mensuales.

Los importes de gasolina, seguro, mantenimiento y trámites son estimaciones ilustrativas. Pueden cambiar dependiendo de la ciudad, el vehículo, el conductor y las condiciones de uso.

Además, no contemplan estacionamientos, casetas, reparaciones extraordinarias ni la pérdida de valor del automóvil.

¿Cuánto cuesta comprar un automóvil de 300 mil pesos a crédito?

El precio anunciado en una agencia no necesariamente coincide con la cantidad final que terminará pagando una persona.

En el ejemplo anterior, el comprador entrega 60 mil pesos de enganche y solicita un préstamo de 240 mil pesos.

Con una tasa fija anual del 15% y pagos durante 60 meses, el crédito tendría aproximadamente las siguientes características:

Mensualidad: 5 mil 710 pesos.

Total de las 60 mensualidades: 342 mil 600 pesos.

Intereses aproximados: 102 mil 600 pesos.

Total del automóvil, incluyendo el enganche: 402 mil 600 pesos.

Esto significa que un vehículo anunciado en 300 mil pesos podría terminar costando alrededor de 402 mil 600 pesos únicamente por la compra financiada, antes de sumar seguros, gasolina, mantenimiento y otros cargos.

Se trata de una simulación matemática, no de una oferta vigente. El importe real dependerá de la tasa aprobada, las comisiones, el seguro y las condiciones establecidas en el contrato.

La Condusef recomienda comparar el Costo Anual Total (CAT), un indicador que permite evaluar el costo del financiamiento considerando intereses y otros cargos aplicables.

¿Cuánto cuesta un automóvil nuevo en México durante 2026?

Los precios de los vehículos cambian según la marca, la versión, el equipamiento y las promociones disponibles.

Como referencia verificable, Nissan México anuncia el Versa 2026 desde 309 mil 990 pesos en su versión Sense Base con transmisión manual, mediante una promoción vinculada a CrediNissan.

FOTO DE ARCHIVO. Un logo de Nissan en el interior de un concesionario de automóviles Nissan en Arnhem, Países Bajos. 18 de febrero de 2025. | Crédito: REUTERS/Piroschka van de Wouw (Piroschka van de Wouw/REUTERS)

La misma página establece que el precio de lista de esa versión es de 374 mil 900 pesos. El descuento está sujeto a las condiciones financieras de la promoción, cuya vigencia publicada comprende del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Esto muestra por qué resulta necesario distinguir entre el precio de lista, el precio promocional y el costo total del financiamiento.

Para visualizar cómo podría cambiar el presupuesto, se pueden considerar tres escenarios hipotéticos, con un enganche del 20%, una tasa fija anual del 15% y un plazo de cinco años:

Automóvil de 230 mil pesos: mensualidad de crédito aproximada de 4 mil 380 pesos, más gastos de uso.

Automóvil de 310 mil pesos: mensualidad cercana a 5 mil 900 pesos, más gasolina, seguro y mantenimiento.

Automóvil de 450 mil pesos: pago de crédito aproximado de 8 mil 565 pesos, sin incluir gastos de circulación y conservación.

Estas cantidades no representan cotizaciones de modelos específicos. Su función es mostrar cómo aumenta la mensualidad conforme sube el precio del automóvil.

¿Qué gastos se deben considerar además de la mensualidad del carro?

Uno de los errores al elaborar un presupuesto consiste en tomar como referencia únicamente el pago mensual que solicita la financiera.

Tener un automóvil implica otros compromisos que pueden presentarse cada mes o durante determinadas épocas del año.

Gasolina

El gasto depende de la distancia recorrida, el rendimiento del motor, el tránsito y el precio del combustible.

Un conductor que utiliza diariamente su automóvil para ir al trabajo, realizar compras y trasladar a su familia puede gastar más que una persona que únicamente conduce los fines de semana.

Seguro

El costo depende de la cobertura contratada, el valor del automóvil, la ubicación y el perfil del conductor.

Cuando existe un crédito automotriz, también debe revisarse qué cobertura exige la institución financiera y si permite pagar la póliza por separado.

Mantenimiento

Los servicios periódicos, cambios de aceite, filtros, llantas y frenos forman parte del costo de tener un automóvil, incluso cuando se adquiere nuevo.

Impuestos y trámites

Dependiendo de la entidad federativa, pueden existir gastos de placas, tarjeta de circulación, refrendo, tenencia u otros derechos.

Estos pagos no necesariamente se realizan cada mes, pero reservar una cantidad periódica permite prepararse para cubrirlos.

¿Cuánto se necesita ganar para comprar un carro nuevo sin afectar las finanzas familiares?

El ingreso necesario depende de las deudas existentes, los gastos del hogar, el número de personas que dependen económicamente del comprador y su capacidad de ahorro.

Una persona consulta su banca móvil con una tarjeta de crédito en mano mientras organiza sus gastos y cuentas sobre el escritorio. | Imagen generada con IA

Como criterio orientativo de planeación, se puede utilizar un límite del 20% de los ingresos mensuales netos para cubrir todos los gastos relacionados con el automóvil.

Bajo ese supuesto:

Ingreso neto de 20 mil pesos : presupuesto vehicular de hasta 4 mil pesos mensuales.

: presupuesto vehicular de hasta 4 mil pesos mensuales. Ingreso neto de 30 mil pesos : presupuesto de hasta 6 mil pesos.

: presupuesto de hasta 6 mil pesos. Ingreso neto de 40 mil pesos : presupuesto de hasta 8 mil pesos.

: presupuesto de hasta 8 mil pesos. Ingreso neto de 50 mil pesos: presupuesto de hasta 10 mil pesos.

Este porcentaje es una referencia para organizar las finanzas, no un requisito bancario ni una garantía de que el crédito será sostenible.

Por ejemplo, un hogar con ingresos de 45 mil pesos mensuales que destina 9 mil pesos al automóvil estaría utilizando una quinta parte de su ingreso neto en transporte particular.

Sin embargo, si también paga renta, hipoteca, tarjetas de crédito u otros préstamos, podría necesitar un presupuesto vehicular menor.

¿Conviene dar un enganche mayor para pagar menos cada mes?

Un enganche mayor reduce el dinero que se necesita solicitar a la financiera y, si las demás condiciones permanecen iguales, disminuye tanto la mensualidad como los intereses del crédito.

En un automóvil de 300 mil pesos, las diferencias serían las siguientes:

Enganche del 10% : se financian 270 mil pesos .

: se financian . Enganche del 20% : se financian 240 mil pesos .

: se financian . Enganche del 30% : se financian 210 mil pesos .

: se financian . Enganche del 40%: se financian 180 mil pesos.

Aunque entregar más dinero al principio puede reducir el costo del préstamo, también es importante conservar recursos para emergencias y gastos familiares.

Un enganche que agote todos los ahorros podría generar dificultades económicas ante una reparación, una enfermedad o una reducción de ingresos.

¿Qué se debe revisar antes de firmar un crédito automotriz?

La Condusef cuenta con una herramienta gratuita para comparar financiamientos de distintas instituciones.

Su simulador de crédito automotriz permite revisar diferencias en intereses, CAT, plazos y el costo de financiar el seguro del vehículo.

Simulador de Crédito Automotriz ::::

Antes de aceptar un crédito conviene revisar:

Precio de contado y precio financiado: identificar si una promoción obliga a contratar determinados productos.

Enganche: conocer cuánto dinero debe entregarse antes de recibir el vehículo.

Tasa de interés y CAT: comprobar cuánto costará el financiamiento.

Plazo: comparar mensualidades a tres, cuatro, cinco o seis años, cuando existan esas opciones.

Comisiones: verificar cargos por apertura y otros conceptos.

Seguro: confirmar la cobertura, el precio y la forma de pago.

Monto total a pagar: solicitar el desglose del costo durante todo el contrato.

Condiciones de liquidación anticipada: revisar si existen cargos o restricciones.

La mensualidad más baja no siempre corresponde al crédito con menor costo total. Un plazo largo puede reducir lo que se paga cada mes, pero también aumentar los intereses acumulados.

¿Es mejor comprar un automóvil nuevo o ahorrar para dar un enganche mayor?

La decisión depende de las necesidades de transporte y de la situación financiera de cada hogar.

Cuando no existe una necesidad inmediata, ahorrar durante algunos meses puede permitir entregar un enganche mayor y reducir la cantidad financiada.

También es importante considerar que un automóvil comienza a perder valor con el uso y el paso del tiempo, independientemente de que su propietario continúe pagando el crédito.

Por eso, antes de estrenar, resulta útil calcular el dinero disponible después de cubrir vivienda, alimentación, servicios, deudas y ahorro.

En conclusión, estrenar un carro en México puede requerir entre 7 mil y 12 mil pesos mensuales en escenarios de vehículos económicos o compactos financiados, aunque el gasto puede ser menor o mayor según el modelo y las condiciones de compra.

El dato más importante no es únicamente cuánto cobra la agencia cada mes, sino cuánto dinero saldrá del presupuesto familiar para comprar, utilizar y mantener el automóvil durante los próximos años.

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