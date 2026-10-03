Hacienda mantiene el 100% de estímulo fiscal al diésel del 3 al 9 de octubre mientras reduce los apoyos e incrementa la cuota del IEPS para las gasolinas Magna y Premium

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó la política fiscal aplicable a los combustibles en el país para el periodo comprendido del 3 al 9 de octubre de 2026 Foto: Archivo

Los consumidores absorberán un incremento en la cuota de IEPS para ambas gasolinas, mientras que el diésel mantiene la exención total del impuesto.

MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ajustó la política fiscal aplicable a los combustibles en el país para el periodo comprendido del 3 al 9 de octubre de 2026. A través de la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la dependencia redujo los porcentaje de estímulo fiscal para las gasolinas Magna y Premium, lo que frena una racha de seis semanas consecutivas de reducciones en la cuota a pagar por parte de los conductores.

Con esta decisión oficial, los automovilistas deberán asumir una mayor proporción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por cada litro que carguen en las estaciones de servicio. En contraste, el sector de transporte de carga y pasajeros continuará recibiendo un alivio en sus costos, debido a que el diésel mantendrá una cobertura del 100% en el estímulo fiscal por cuarta semana consecutiva.

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¿Cuánto se pagará de IEPS por la gasolina Magna?

Para la gasolina de menor octanaje (Magna o regular, inferior a 91 octanos), el estímulo fiscal se fijó en 63.34%, lo que equivale a un monto de apoyo de 4.2438 pesos por litro. Esto representa una disminución de 0.59 pesos respecto a la cifra otorgada durante la semana previa.

Debido a esta reducción en el incentivo, la cuota del IEPS que deberán pagar los consumidores subió a 2.4563 pesos por litro, lo que implica un incremento directo de 58.62 centavos. Bajo este esquema, los usuarios terminarán absorbiendo el 36.66% de la cuota completa del impuesto. En el mercado nacional, el precio promedio al público de la gasolina Magna se ubica cerca de los 23.693 pesos por litro.

Para la gasolina de Magna o regular, inferior a 91 octanos, el estímulo fiscal se fijó en 63.34%, lo que equivale a un monto de apoyo de 4.2438 pesos por litro. | Archivo GH

¿Qué cambios aplicó Hacienda para la gasolina Premium?

En el caso de la gasolina de mayor octanaje (Premium, igual o superior a 91 octanos), la SHCP estableció un estímulo fiscal del 63.19%, asignando un apoyo de 3.5751 pesos por litro, es decir, 0.51 pesos menos que en la semana anterior.

Por lo tanto, la cuota de IEPS que cubrirá el automovilista ascenderá a 2.0828 pesos por litro, lo que significa un aumento de 50.49 centavos en comparación con los días previos. Los consumidores de este combustible pagarán el 36.81% del impuesto correspondiente. Actualmente, el costo promedio registrado para la gasolina Premium ronda los 28.585 pesos por litro.

¿Cómo queda el estímulo fiscal para el diésel?

El diésel permanece como el único combustible con respaldo tributario absoluto. Hacienda otorgó un estímulo fiscal del 100.00%, equivalente a 7.3634 pesos por litro, dejando la cuota de IEPS a pagar completamente exenta (0.0000 pesos por litro).

Adicionalmente, las autoridades asignaron un estímulo complementario para el diésel de 0.6033 pesos por litro, cifra menor a los 1.18 pesos concedidos el periodo previo. El precio promedio nacional de este combustible se mantiene estable en aproximadamente 27.006 pesos por litro.

El diésel permanece como el único combustible con respaldo tributario absoluto. Hacienda otorgó un estímulo fiscal del 100.00%. | Canva

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Estímulos en municipios de la frontera sur

De manera paralela, la SHCP emitió el Acuerdo 150/2026 para regular los estímulos fiscales en la enajenación de gasolinas en municipios colindantes con Guatemala del 03 al 09 de octubre de 2026. Los montos aplicables varían de acuerdo a la demarcación:

Zona I (Calakmul y Candelaria, Campeche): Estímulo de $1.880/L para gasolina regular y $2.105/L para Premium.

Estímulo de $1.880/L para gasolina regular y $2.105/L para Premium. Zona II (Balancán y Tenosique, Tabasco): Apo de $1.312/L para regular y $1.379/L para Premium.

Apo de $1.312/L para regular y $1.379/L para Premium. Zona III (Ocosingo y Palenque, Chiapas): Apoyo de $1.716/L para regular y $1.745/L para Premium.

Apoyo de $1.716/L para regular y $1.745/L para Premium. Zona IV (Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas, Chiapas): Estímulo de $1.836/L en regular y $1.904/L en Premium.

Estímulo de $1.836/L en regular y $1.904/L en Premium. Zona V (Municipios como Frontera Comalapa y La Trinitaria, Chiapas): Apoyo de $2.549/L para regular y $2.306/L para Premium.

Apoyo de $2.549/L para regular y $2.306/L para Premium. Zona VI (Tapachula, Suchiate y otros municipios de Chiapas): Estímulo de $1.504/L en regular y $1.167/L en Premium.

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Factores de mercado y fijación del precio final

Las variaciones en las cuotas del IEPS están ligadas al comportamiento de los precios internacionales del petróleo, donde la mezcla mexicana de exportación cotiza en 93.42 dólares por barril, el West Texas Intermediate (WTI) en 91.11 dólares y el barril de Brent en 102.25 dólares.

Es preciso señalar que el incremento en las cuotas del IEPS no determina en automático un aumento en el precio final de las estaciones de servicio. El costo al público depende de factores adicionales como el margen de ganancia de cada gasolinera, los costos de transportación, la logística y las fluctuaciones del mercado global.

Durante el mes de agosto, los apoyos a los combustibles representaron un costo fiscal de 6,947 millones de pesos en aduanas para la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), repercutiendo en una caída del 36.13% real en la recaudación del IEPS frente al mismo periodo del año anterior.