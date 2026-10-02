Cómo denunciar un fraude ante Condusef paso a paso

Las quejas por fraude bancario escalan un 31.5% ante la Condusef en 2026, pero las instituciones financieras rechazan reembolsar el 75.7% de los montos reclamados tras los robos de dinero mediante engaños digitales | Magnific

El sistema utiliza la información proporcionada por el usuario para construir el escrito de reclamación que posteriormente será enviado a la institución financiera correspondiente.

MÉXICO.- Si en algun momento fuiste víctima de fraude, desde Condusef comparten información de cómo puedes hacer una denuncia sobre la situación que te ocurrió. Lo primero que debes hacer verifica la entidad, si está en el SIPRES de CONDUSEF antes de dar tus datos.

Lo otro que se recomienda es no dar dinero adelantado. Asimismo aconsejan evitar enlaces dudosos

Quejas electrónicas

La Condusef tiene a disposición el Portal de Queja Electrónica, una herramienta que permite presentar reclamaciones contra instituciones bancarias sin acudir inicialmente a una oficina.

La información corresponde a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En su primera etapa, el portal permitió iniciar reclamaciones relacionadas con cuatro causas específicas:

Consumos o cargos no reconocidos.

Solicitud de cancelación de un producto no atendida.

Disposición de efectivo no reconocida en un cajero automático.

Depósito no reflejado en la cuenta.

Las reclamaciones están dirigidas a 39 instituciones bancarias y corresponden a los productos de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cuenta de nómina. (Condusef)

¿Cómo presentar una queja ante Condusef por Internet?

El procedimiento indicado por Condusef contempla los siguientes pasos:

Ingresar al portal de la Condusef mediante www.gob.mx/condusef. Seleccionar el banco contra el que se presentará la reclamación y elegir el motivo de la queja. Proporcionar los datos del caso, incluidos monto, fechas y descripción de los hechos. Adjuntar los documentos digitalizados relacionados con la reclamación. Registrar los datos personales solicitados, entre ellos nombre, domicilio, CURP y correo electrónico. Validar la información proporcionada y enviarla a la Condusef. Recibir por correo electrónico el número de folio y el escrito de reclamación generado a partir de los datos registrados. Dar seguimiento al asunto directamente a través del portal.

El sistema utiliza la información proporcionada por el usuario para construir el escrito de reclamación que posteriormente será enviado a la institución financiera correspondiente.

Cita presencial

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) habilitó el servicio por teléfono, para que las personas usuarias de productos y servicios financieros puedan programar su cita.

Es importante que el día de la cita agendada se presente con la documentación soporte necesaria para el adecuado desahogo de su asunto (en original y fotocopia de cada uno legibles para cotejo y traslado), tales como:

Cuenta de correo electrónico.

Escrito de la reclamación debidamente firmado, en donde explique de forma detallada la problemática con su Institución Financiera. En la siguiente liga encontrará un ejemplo de formato dereclamación: https://phpapps.condusef.gob.mx/condusefenlinea/TATJ.php

Identificación oficialvigente (INE o Pasaporte).

Estado de cuenta, contrato, póliza, u otro documento en donde se acredite la relación contractual con la Institución de la que sereclama.

Escritos o comunicados que pudiera tener con la Institución Financiera, motivo de suqueja.

Cualquier otro documento que considere importante para el soporte de laqueja.

¿Dónde se puede solicitar información sobre una queja ante Condusef?

El comunicado señala como canales de atención el teléfono 01 800 999 80 80 y el portal institucional de la Condusef en www.gob.mx/condusef. También menciona las cuentas oficiales del organismo en Twitter, actualmente denominada X, y Facebook.

El lanzamiento del Portal de Queja Electrónica buscaba ampliar los mecanismos digitales para presentar y dar seguimiento a reclamaciones financieras, con información proporcionada directamente por los usuarios y documentación de respaldo.