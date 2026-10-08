La inflación en México acelera a 3.45% interanual en septiembre impulsada por el alza de precio en jitomate, cebolla y gas LP

El comportamiento mensual del nivel general de precios estuvo marcado por incrementos en insumos y servicios esenciales para el gasto de las familias. Las mayores aportaciones al alza correspondieron al jitomate, la cebolla y el gas LP.| Pexels

El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación mensual de 0.42%, presionando el gasto de los hogares mexicanos.

MÉXICO.- La inflación en México registró una aceleración durante el mes de septiembre al ubicarse en una tasa interanual de 3.45%, nivel superior al 3.26% reportado en agosto. El incremento respondió principalmente a las presiones en los precios de productos de la canasta básica como el jitomate y la cebolla, así como al encarecimiento del gas LP doméstico.

De acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la variación mensual de los precios al consumidor avanzó 0.42% en el noveno mes del año. La cifra interanual se colocó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, que proyectaban un avance de 3.47% según análisis de Reuters.

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¿Qué productos subieron y cuáles bajaron de precio en septiembre?

El comportamiento mensual del nivel general de precios estuvo marcado por incrementos en insumos y servicios esenciales para el gasto de las familias. Las mayores aportaciones al alza correspondieron al jitomate, la cebolla y el gas LP. El encarecimiento constante en la categoría de alimentos afectó de forma directa el presupuesto de los hogares.

En contraste, los productos y servicios que ayudaron a mitigar la presión sobre el indicador general incluyeron:

Alimentos: Reducción en los precios de la papa y otros tubérculos.

Reducción en los precios de la papa y otros tubérculos. Servicios profesionales: Disminución en las tarifas de contratación.

Disminución en las tarifas de contratación. Telecomunicaciones: Ajustes a la baja en paquetes de internet, telefonía y televisión de paga.

La papa y otras hortalizas estuvieron entre los productos con mayores incrementos de precio durante el cierre del primer semestre de 2026. FOTO: BANCO DIGITAL

¿Cómo evolucionó la inflación subyacente?

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los precios de bienes y servicios más volátiles, mantuvo su tendencia descendente por octavo mes consecutivo. En su comparación interanual se ubicó en 3.75%, lo que representa su nivel más bajo desde marzo de 2025.

A pesar de este descenso, el componente subyacente permanece en el rango superior del objetivo trazado por el Banco de México, fijado en 3% con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. En el desglose mensual, la inflación subyacente creció 0.20%, impulsada por aumentos de 0.14% en mercancías y de 0.26% en el sector de servicios.

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¿Qué pasará con las tasas de interés y el crecimiento económico?

Ante este panorama, la junta de gobierno del Banco de México decidió por unanimidad mantener su tasa de interés de referencia en 6.50%. El instituto central manifestó que no actuará de forma automática frente a las determinaciones de política monetaria que adopte la Reserva Federal de EEUU.

Especialistas del sector financiero prevén que la tasa de fondeo interbancario continúe en 6.50% durante el cierre del año y a lo largo del próximo. En cuanto a la actividad productiva, los análisis proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) de México cerrará el ejercicio con un incremento promedio de 1.46%.