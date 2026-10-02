La FAO confirma que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron su punto más alto en casi cuatro años por bloqueos marítimos y el impacto del fenómeno de El Niño

La FAO registró en septiembre un promedio de 136,0 puntos, superando los 134,0 puntos de agosto y alcanzando su nivel más elevado desde noviembre de 2022. | Pexels, Magnific, IA, Archivo GH

El indicador de la FAO se ubicó en 136,0 puntos impulsado por complicaciones de transporte en rutas marítimas estratégicas y variaciones climáticas asociadas a El Niño.

MÉXICO.- El Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) registró en septiembre un promedio de 136,0 puntos, superando los 134,0 puntos de agosto y alcanzando su nivel más elevado desde noviembre de 2022. Este incremento internacional responde a una combinación de perturbaciones en el transporte marítimo de mercancías y al impacto de fenómenos climáticos sobre los cultivos principales.

Las afectaciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y el mar Negro dificultaron el traslado de granos e insumos básicos. A la par, las preocupaciones por la intensidad del fenómeno de El Niño redujeron las perspectivas de cosecha en diversas regiones productoras, encareciendo los costos de energía y fletes a nivel global.

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¿Qué insumos registraron los mayores aumentos?

El reporte mensual muestra un comportamiento desigual entre las distintas categorías de alimentos:

Azúcar: Los precios internacionales treparon a su punto más alto en 18 meses debido a la incertidumbre sobre los volúmenes de producción afectados por el clima.

Los precios internacionales treparon a su punto más alto en 18 meses debido a la incertidumbre sobre los volúmenes de producción afectados por el clima. Trigo y cereales: Los futuros del trigo mostraron picos no vistos en tres años ante los obstáculos comerciales derivados del conflicto en el mar Negro.

Los futuros del trigo mostraron picos no vistos en tres años ante los obstáculos comerciales derivados del conflicto en el mar Negro. Aceites vegetales: Registraron incrementos generalizados a lo largo del mes.

Registraron incrementos generalizados a lo largo del mes. Carnes y lácteos: Mostraron disminuciones en sus cotizaciones internacionales.

Los futuros del trigo mostraron picos no vistos en tres años ante los obstáculos comerciales derivados del conflicto en el mar Negro. Foto: Archivo digital GH

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¿Cómo impactará esta situación al consumidor?

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, advirtió que la persistencia de estas presiones sobre los costos de transporte e insumos corre el riesgo de trasladarse a los precios finales al consumidor. Esta afectación resulta más severa para las naciones que dependen de la importación de alimentos y combustibles para abastecer a su población.

A pesar de las presiones comerciales, la FAO proyecta una producción mundial de cereales de 2.979 millones de toneladas métricas para 2026. Aunque la cifra representa una disminución del 2,1 % respecto al ciclo anterior, se mantiene como el segundo volumen más alto del que se tenga registro histórico. Sin embargo, la previsión para el comercio global de cereales sufrió un recorte del 0,7 % debido a las restricciones de exportación en rutas marítimas clave.

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