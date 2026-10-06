La percepción de las familias sobre sus finanzas cayó 1.2 puntos en septiembre al frenarse la confianza del consumidor en México

Una pareja analiza opciones de compra y remodelación para su hogar, un rubro que registró ajustes en las expectativas de consumo de las familias mexicanas. | Magnific

El reporte elaborado por el INEGI y Banxico ubicó el indicador en 45.1 puntos debido a una menor percepción sobre la economía familiar y personal.

MÉXICO.- La confianza de los consumidores en México sufrió un retroceso de 1.2 puntos mensuales durante septiembre de 2026, lo que situó el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) en 45.1 puntos bajo cifras desestacionalizadas. La disminución rompió una racha de cuatro meses consecutivos con variaciones al alza y representó la baja mensual más pronunciada para este indicador desde noviembre de 2025, cuando descendió 1.5 puntos.

En su comparación anual, respecto al mismo mes del año anterior, la confianza del público mostró una reducción de 1.0 punto. Los datos provienen del reporte estadístico que elaboran de manera conjunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico).

La confianza de los consumidores en México sufrió un retroceso de 1.2 puntos mensuales durante septiembre de 2026| Magnific

El Indicador de Confianza del Consumidor es una medición económica que refleja qué tan optimistas o pesimistas se sienten las personas respecto a su situación financiera actual, las posibilidades de su presupuesto familiar y el panorama económico general del país. Elaborado mensualmente en conjunto por el INEGI y Banxico, este dato sirve para anticipar el comportamiento del consumo, ya que cuando las familias perciben estabilidad en sus ingresos o prevén un escenario favorable, tienden a realizar mayores gastos, contrataciones de crédito o proyectos a largo plazo; por el contrario, ante una percepción de incertidumbre, suelen restringir sus compras y priorizar la cautela en sus finanzas.

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¿Por qué cayó la confianza de los consumidores?

El retroceso registrado durante septiembre responde a un pesimismo generalizado entre la población, dado que todos los componentes principales que integran el indicador, así como sus rubros complementarios, mostraron caídas en el mes. El rubro con el deterioro más marcado fue la percepción sobre la situación económica actual de los hogares, que descendió 1.9 puntos mensuales.

De igual manera, las familias redujeron sus expectativas sobre el futuro cercano. La visión sobre la situación económica del hogar esperada a un año se redujo en 1.5 puntos, mientras que la percepción sobre el estado presente de la economía nacional disminuyó 1.3 puntos.

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¿Qué prevén las familias para su economía y patrimonio?

El pesimismo reportado por el INEGI y Banxico se extendió a la perspectiva general del país a doce meses, la cual bajó 0.9 puntos. Asimismo, las posibilidades inmediatas para adquirir bienes de consumo duradero registraron un ajuste a la baja: la disposición para la compra de muebles, televisores, lavadoras u otros aparatos electrodomésticos retrocedió 0.5 puntos.

En los indicadores complementarios que evalúan las finanzas personales y las decisiones patrimoniales a mayor plazo, se observaron caídas constantes:

Comprar o remodelar una casa: Las expectativas cayeron 1.5 puntos .

Las expectativas cayeron . Posibilidades de ahorro de las familias: Registraron un descenso de 1.3 puntos .

Registraron un descenso de . Percepción de la situación económica personal: Disminuyó 1.2 puntos.

Las expectativas de comprar o remodelar una casa cayeron 1.5 puntos. | Magnific (drazen_zigic)

Los resultados reflejan un ajuste en las decisiones de gasto de los hogares, que han optado por mayor cautela ante la evolución del presupuesto familiar y los planes patrimoniales en el mediano plazo.