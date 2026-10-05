Profeco explica por qué los platillos en apps son más caros que en el restaurante y cómo los cobros extra elevan un pedido de 150 a más de 182 pesos

Profeco recomienda revisar detalladamente el desglose de cobros y comisiones al pedir comida a domicilio mediante aplicaciones intermediarias. | Canva

La Procuraduría Federal del Consumidor detalló cómo las tarifas de servicio, envíos, sobreprecios e incrementos por alta demanda aumentan el ticket final en las plataformas.

MÉXICO.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, emitió una alerta para los usuarios de aplicaciones de comida a domicilio, al advertir que el precio mostrado inicialmente en el menú digital rara vez coincide con el costo real del pedido. La dependencia explicó que diversos cargos adicionales y comisiones sobre el platillo elevan de forma significativa el ticket antes de autorizar el pago.

De acuerdo con las estimaciones de Profeco, un platillo que se anuncia en 150 pesos dentro de una plataforma puede alcanzar un costo final de aproximadamente 182.50 pesos. Este incremento responde únicamente a la suma de una tarifa de envío promedio de 10 pesos y una propina sugerida del 15%, sin considerar otros cargos que la aplicación pueda incorporar al desglosar la cuenta.

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¿Cuáles son los cargos extra que elevan el costo final?

La autoridad identificó cinco conceptos principales que incrementan el gasto de los consumidores al utilizar estas plataformas tecnológicas:

Sobreprecio en platillos: Las aplicaciones suelen registrar costos más elevados que los menús físicos de los restaurantes debido a las comisiones que cobran a los establecimientos.

Las aplicaciones suelen registrar costos más elevados que los menús físicos de los restaurantes debido a las comisiones que cobran a los establecimientos. Tarifa por servicio: Un cobro destinado a cubrir el uso de la infraestructura tecnológica y la operación de la plataforma.

Un cobro destinado a cubrir el uso de la infraestructura tecnológica y la operación de la plataforma. Costo de envío: El monto cobrado por trasladar los alimentos hasta el domicilio del usuario.

El monto cobrado por trasladar los alimentos hasta el domicilio del usuario. Tarifa por pedido mínimo: Un cargo adicional que se aplica cuando el consumo total no alcanza el monto límite fijado por el negocio.

Un cargo adicional que se aplica cuando el consumo total no alcanza el monto límite fijado por el negocio. Costo por alta demanda: Un incremento en el precio que se activa en horarios de alto volumen o ante condiciones climáticas adversas, cuando existe mayor cantidad de pedidos y menos repartidores disponibles.

Un platillo que se anuncia en 150 pesos dentro de una plataforma puede alcanzar un costo final de aproximadamente 182.50 pesos. (Freepik)

Aspectos que los consumidores suelen pasar por alto

Profeco señaló que existen detalles en la interfaz de cobro que los usuarios no revisan con detenimiento. Uno de los más frecuentes son las propinas predeterminadas; aunque se trata de una aportación voluntaria destinada al repartidor, las plataformas suelen incluir un porcentaje automático en el total que requiere ser modificado manualmente si el cliente lo desea.

Respecto a las membresías o suscripciones mensuales que ofrecen envíos gratuitos, la institución aclaró que su conveniencia depende de la frecuencia de uso. Para confirmar si generan un ahorro real, se debe calcular el gasto habitual y compararlo directamente contra la cuota periódica del plan. Asimismo, la dependencia recomendó consultar las políticas de cancelación y reembolsos antes de ordenar, ya que las condiciones para solicitar devoluciones ante percances varían según la aplicación.

Comida a domicilio | Magnific (Photographer: Dragos Condrea)

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¿Qué recomendaciones emitió la autoridad para evitar sobrecostos?

Para proteger el presupuesto familiar al pedir alimentos preparados, la Profeco sugiere revisar detalladamente cada punto del ticket antes de confirmar la transacción. Además, resulta conveniente comparar el mismo pedido entre distintas aplicaciones, ya que los precios, promociones y tarifas de entrega pueden variar sensiblemente entre competidores.

Como alternativa económica, la procuraduría aconseja consultar los canales de contacto directos del restaurante para verificar si disponen de menú propio y reparto directo, o bien acudir personalmente al establecimiento para consumir localmente y evitar comisiones intermedias.