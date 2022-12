Yon de Luisa, presidente de FMF, da sus primeras palabras sobre eliminación de México del Mundial Qatar 2022

QATAR-. México tuvo en el Mundial Qatar 2022 su peor participación en una Copa del Mundo desde 1978, pues de nuevo la Selección Mexicana quedó eliminada en una fase de grupos, con Gerardo 'Tata' Martino como entrenador.

Un día después de la prematura eliminación del 'Tri', Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, admitió el fracaso y anunció cambios estructurales, aunque adelantó que no es necesaria una renuncia de nadie.

"En este Mundial de Qatar 2022 fallamos en obtener nuestro primer objetivo que era pasar al cuarto partido aun cuando se hizo una gran planeación con diferentes partidos que estuvimos jugando, con todo el trabajo que se hizo previo a estos tres partidos de fase de grupos"

"Es un fracaso, porque no conseguimos un tercer gol. Nos quedamos a un solo gol”: Yon de Luisa pic.twitter.com/5vmt2ruFGc — Andre Marín (@andremarinpuig) December 1, 2022

"En los próximos 60 días toca hacer un análisis a profanidad de lo que pasó en selección, entender cuáles fueron los motivos de los resultados, recordar que en realidad es un fracaso, porque no conseguimos un tercer gol anoche. Estuvimos a un solo gol", comentó Yon de Luisa.

Los resultados de Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022

Bajo el mando del 'Tata' Martino, el 'Tri' empató sin goles ante Polonia en la Copa Mundial 2022, perdió 2 por 0 ante Argentina y venció 2-1 a Arabia Saudita, pero fue la diferencia de goles lo que dejó fuera a Selección Mexicana.

2022: Uno de los peores años para el futbol mexicano

El 2022 fue uno de los peores años de la historia para el futbol mexicano, pues además de que no se avanzó a octavos de final del Mundial Qatar 2022, la Selección Mexicana menor no clasificó al Mundial Sub 20 ni a Juegos Olímpicos, al igual que la femenil.