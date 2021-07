VIDEO: Messi saluda a abuelo de 100 años que anota todos sus goles en libreta y así reacciona

ARGENTINA-. Lionel Messi, quien cumplió su sueño de ser campeón con selección de Argentina el pasado sábado, hizo realidad el de un fan de él de 100 años al mandarle un saludo en un video.

Don Hernán, un abuelo que cumplió 100 años el pasado lunes, ha anotado en una libreta los más de 730 goles que ha celebrado Messi en su carrera, aun y cuando no tiene acceso a la tecnología, por lo que se ganó un saludo de su ídolo.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Hola Hernán, obviamente me llegó tu historia, me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, todo el seguimiento y desearte lo mejor”, dijo Messi en el video.

�� Te lo advertimos, TE VAS A EMOCIONAR: ���� Leo #Messi se enteró de la historia del abuelo de 100 años que anotó todos los goles de su carrera a mano y le envió este mensaje.



No, no es solo fútbol.������



�� Instagram/julian.mc98 pic.twitter.com/uYln6Hgg3B — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 14, 2021

“No me digas que es Messi. Messi, ha sido una sorpresa inmensa, gracias por venir. Gracias Messi, por esto que estás haciendo, te doy la felicidad total. Gracias por el obsequio. Siemrpre te seguí, te seguiré y te seguiré hasta el final, Messi”, dijo don Hernán, con la voz cortada y sin poderlo creer.

¿Cómo le llegó la historia a Messi?

El nieto de don Hernán, quien le sostiene el celular para que vea el saludo de la ‘Pulga’, subió a redes sociales un video en el que dio a conocer la historia de su abuelo, misma que se viralizó y llegó hasta el recién campeón de Copa América.

“Quiero presentarles a mi abuelo, tiene 99 años y es el mayor fan de Messi. Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono ni computadora, anota todos sus goles en estas hojas”, dijo el joven gamer en el video que se hizo viral.