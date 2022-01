VIDEO: 'Canelo' Álvarez "se pasa de copas" y le canta a Fernanda Gómez

MIAMI, EU-. El 2022 apenas empezó y Saúl 'Canelo' Álvarez y Max Verstappen, campeones de boxeo y de la Fórmula 1 en 2021, iniciaron el año con festejos tras coincidir en Miami, Florida.

En uno de los videos que se filtraron en redes sociales grabado por los presentes, 'Canelo' Álvarez y Max Verstappen tomaron el micrófono y pusieron el ambiente en una fiesta, pero después el mexicano se quedó con la atención y le cantó a su esposa, Fernanda Gómez.

"Mi amor, mi hermosa, mi preciosa, María, María. Hay una canción que te quiero cantar que se llama, se llama… 'Que no te habrán dicho, que no te habrán dado, y si hay un capricho, que no has realizado' ", comenzó a cantar Saúl Álvarez.

Antes de que 'Canelo' Álvarez se quedara con el micrófono y le cantara a su esposa, él y Max Verstappen dijeron frases como " Let’s fucki… shi… up " y " Let’s fucki… party ", antes de que sonara "Soy el diablo", de Bud Bunny y Natanael Cano.

2021: Un año de ensueño para ‘Canelo’ Álvarez y Max Verstappen

El boxeador tapatío se convirtió en campeón unificado de peso supermediano en 2021 tras noquear a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, por lo que tomó la decisión de saltar al peso crucero y enfrentar a Ilunga Makabu.

En el caso de Verstappen, el piloto neerlandés de Red Bull y compañero de Sergio 'Checo' Pérez ganó su primer campeonato en la Fórmula 1, al superar en la última carrera del año a Lewis Hamilton.