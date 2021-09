Sheriff venció a Real Madrid en Champions League con jugador que pertenece a Liga MX

MADRID, España- Sheriff Tiraspol se ganó las portadas al vencer como visitante a Real Madrid en apenas su segundo partido de Champions League, y lo hizo con un jugador que pertenece a Liga MX.

El pasado martes, Sheriff, de la liga de Moldavia, sorprendió al ganarle 2-1 a Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabeu, y una de las figuras fue Dani Arboleda, un futbolista que pertenece a la Liga MX.

Aunque nunca ha jugado en el futbol mexicano, los derechos federativos del defensa colombiano de 26 años pertenecen a Tigres UANL desde 2019, sin embargo, todavía no se ha puesto la playera felina, ya que no ha sido tomado en cuenta.

"A Tigres yo voy sin problemas, sería lindo, pero hasta el momento no me han llamado, nadie se ha comunicado para decirme algo, vamos a ver si es cierto finalmente, pero por el momento no, estoy viendo mis vacaciones y esperando el llamado, ojalá me llamen, sino tocará quedarme acá (Moldavia)", declaró hace tiempo.

¿En qué equipos ha jugado Danilo Arboleda?

El zaguero central sudamericano, además de Sheriff, ha sido futbolista en su país de Deportivo Cali, Patriotas Boyacá, América de Cali, La Equidad y Deportivo Pasto. ¿Llegará algún día al futbol mexicano?

Arboleda y su juego contra Real Madrid

En apenas su segundo partido en Champions League, Danilo Arboleda brilló contra Real Madrid al lograr 13 despejes, cuatro intercepciones, seis recuperaciones y 22 pases precisos.