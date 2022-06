Sergio Goyri se arrepiente de criticar a 'Canelo' Álvarez: "Ojala no haya escuchado"

CIUDAD DE MÉXICO-. Saúl 'Canelo' Álvarez se convirtió en objeto de críticas por parte de Sergio Goyri la semana pasada, cuando el famoso actor se lanzó contra el boxeador por "cambiar de equipo" e irle ahora al Atlas.

Una semana después de que Sergio Goyri "noqueó" y "regañó" a 'Canelo' Álvarez con sus críticas, el actor mexicano se arrepintió y aclaró por qué hizo esos comentarios hacia el pugilista tapatío.

"No sé si las haya escuchado. Ojala que no le haya llegado. Soy muy mecha corta y no tengo que hacer este tipo de comentarios, pero bueno. Ya los hice y estoy explicando por qué los hice"

Gracias por el aliento Rojinegro, @Canelo. ❤️�� Eres parte de esta transformación, y vamos juntos por el Bicampeonato. #Cr3amos �� pic.twitter.com/fTIQAZZAmC — ��Atlas��FC�� (@AtlasFC) May 27, 2022

"El error o el acierto, lo que haya sido, asumo las consecuencias, las críticas", dijo arrepentido Sergio Goyri, en plática con Todo para la Mujer.

Pero… ¿Qué fue lo que dijo Sergio Goyri contra 'Canelo' Álvarez?

Goyri atacó a Saúl Álvarez por ponerse una playera del Atlas y declararse fan de ese equipo, luego de que anteriormente había mostrado su apoyo a Chivas e incluso buscó comprar al 'Rebaño Sagrado'.

"A ver, Canelo, querías comprar a las Chivas y te pones la playera del Atlas, no Man…chester City, cabr... No mam... Hay que tener un poquito de identidad. Cuando dices que eres mexicano es porque eres mexicano"

"Cuando dices que eres Chiva es porque eres Chiva y cuando dices que eres Atlas es porque eres Atlas. Hay que tener una identidad propia, padre santo de mi vida. A lo mejor tienes un chin… de dinero, pero no puedes comprar la identidad de nosotros, cabr…", le dijo Goyri a Álvarez.